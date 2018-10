Bermatingen – Mit einer feierlichen Weihe durch Vikar Simon Dreher hat die Bermatinger Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr ihr neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug – kurz HLF – offiziell in Dienst gestellt. Dreher hob in seinen Worten die außerordentliche Bereitschaft der Feuerwehrfrauen und -männer hervor, die jederzeit bereit seien, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen. „Sei es bei einem Brand, Unfall oder auch nur einem vollgelaufenen Keller, auf die Feuerwehr ist Verlass und sie ist zur Stelle.“ Dabei seien die Einsatzkräfte jederzeit bereit, große Risiken einzugehen, was Leib und Leben angehe, und daher als „Engel in Rot“ zu bezeichnen. Dem Anlass entsprechend wählte der Vikar auch einen roten Messumhang, da dies auch die Farbe von Sankt Florian ist, dem Schutzheiligen der Feuerwehrleute. Gleichzeitig markierte die Weihe auch eine Besonderheit für den Vikar, war es doch seine erste Fahrzeugweihe. „Ich schätze solche Feste, bei denen die Gemeinschaft zusammenkommt und gemeinsam etwas feiert, aber danach auch zusammenhockt und den Tag genießt.“

Die Jugendfeuerwehr zeigte bei einem realistischen Löscheinsatz eindrücklich, was sie gelernt hat. | Bild: Heß, Jan Manuel

Zwei Jahre Planung und Abstimmung

Vorausgegangen waren zwei Jahre Planung und Abstimmung, umgesetzt wurde das Projekt von einer Planungsgruppe. „Da sind eine Menge Details zu beachten, bis am Ende dann so ein Fahrzeug dasteht“, erläutert Abteilungskommandant Alexander Fink. Insgesamt hat die Gemeinde rund 350 000 Euro für das Fahrzeug investiert. 90 000 Euro hat das Land Baden-Württemberg bezuschusst. Gesamtkommandant Jürgen Gutemann freute sich: „Es war eine lange und sehr intensive Planungszeit, bis wir an dem heutigen Punkt angelangt sind, ein großer Moment für uns alle.“ Auch Bürgermeister Martin Rupp äußerte sich entsprechend: „Es ist eine große Investition in unser aller Sicherheit, mein Dank gilt dem Planungsausschuss, der so viel Zeit in die Umsetzung hineinsteckte.“

Der Musikverein Bermatingen begleitete den Marsch von der Kirche Sankt Georg zum Dorfgemeinschaftshaus. | Bild: Heß, Jan Manuel

Modernste Ausstattung für den Ernstfall

Eine feierliche Weihe ist in den Reihen der aktiven Feuerwehrleute immer ein besonderer Moment, denn es bedeutet gleichzeitig für sie, dass sie von nun an mit modernster Ausstattung und Geräten bei Brand-, oder Unfalleinsätzen ihren Dienst leisten können. „Die Ausstattung ist wirklich vom Feinsten und die Einführung hat schon richtig Spaß gemacht“, erzählt Philipp Merkel, der gemeinsam mit anderen Kameraden über das Fahrzeug informiert. Künftig wird die Bermatinger Wehr noch besser auf Einsätze vorbereitet sein, da das Fahrzeug nicht nur ein reines Löschfahrzeug zur Brandbekämpfung, sondern auch für viele weitere technische Herausforderungen gerüstet ist. „Wir haben unter anderem eine hydraulische Rettungsschere, eine Schleifkorbtrage und viele weitere technische Hilfsmittel“, erklärt Jürgen Gutemann.

Umrahmt wurde der Tag von einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Bermatingen, der zuvor den Marsch von der Kirche Sankt Georg zum Dorfgemeinschaftshaus begleitete, und eindrucksvollen Vorführungen der Jungendfeuerwehr Bermatingen, der Jugendgruppe des Technischen Hilfswerk Überlingen sowie der Ortsgruppe Markdorf des Deutschen Roten Kreuzes.

Der Musikverein Bermatingen sorgte für die musikalische Unterhaltung. | Bild: Heß, Jan Manuel

Das Fahrzeug Die Ausrüstung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs umfasst in der Regel einen Wassertank von 1000 Litern Inhalt sowie einen Vorrat von 120 Liter Schaummittel. Im Fahrzeugheck befindet sich eine Feuerlöschkreiselpumpe sowie weitere technische Ausrüstung. Ihr Einsatzspektrum reicht von der Brandbekämpfung und zunehmend immer öfter bis zur technischen Hilfeleistung. Die Gesamtkosten beliefen sich für die Gemeinde auf rund 350 000 Euro, wobei das Land Baden-Württemberg einen Zuschuss von 90 000 Euro beisteuerte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein