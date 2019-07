Sonnenschirme über Sonnenschirme bestimmen traditionell das Bild beim Sommerfest auf dem Widemann‚schen Firmengelände. Auch am Samstag ist es nicht anders gewesen – gnadenlos freundlich strahlte die Sonne.

Martha Bechinger und Leon Schmid lieferten sich heiße Kettcar-Rennen auf dem ebenso heißen Asphalt. | Bild: Jan Manuel Heß

Doch das hielt die Besucher nicht davon ab, vorbeizuschauen und sich bei Steaks und kühlen Getränken einen schönen Tag zu machen. „Wir kommen gerne hier her, denn es stimmt alles rundum“, resümierte Peter Fleck, der mit seiner Frau mit dem Rad aus Meersburg herübergefahren war.

Auch wenn man sich noch nicht hoch auf die Ponys vom Reitstall Hoher in Grasbeuren traute, konnte man sie ja ganz sacht streicheln. | Bild: Jan Manuel Heß

Die Besucher erwartete indes den ganzen Tag über ein buntes Fest- und Aktionsprogramm. Das Konzept aus Blasmusik, gutem Essen und Trinken und einem vielfältigen Kinderprogramm ging bestens auf. Die Festbesucher tummelten sich auf dem Gelände, wo allerhand geboten wurde. Auf der Riesenhüpfburg konnte nach Herzenslust getobt werden und wer von den kleinen Besuchern gerne einmal das Glück der Erde verspüren wollte, konnte dies auf den Rücken der Ponys vom Reitstall Hoher aus Grasbeuren tun.

Auf einem Elefanten oder in einer Gondel, Hauptsache es geht im Kreis und man kann sich vom Wind erfrischen lassen. Das Kinderkarussell erfreute sich großer Beliebtheit. | Bild: Jan Manuel Heß

Selina und Mia haben ihre Freude an der Torwand, denn beide sind seit einiger Zeit im Fußballverein in Salem und haben ihre Freude am Ballkicken entdeckt. „Auch wenn wir nicht immer treffen, macht es Spaß“, sagte die neunjährige Selina.

Erlös aus Entenangeln für Kindergarten

Beim Entenangeln durfte für den guten Zweck die eigene Geschicklichkeit getestet werden, denn diese Einnahmen gehen an den Kindergarten Ahausen. Das Kinderkarussell lief im Dauerbetrieb, bot es doch herrliche Abkühlung.

Benistobler Musikanten unterhalten Besucher

Musikalisch unterhielten erstmals die Benistobler Musikanten aus dem benachbarten Deggenhausertal. Mit viel Herz und Spaß spielten sie böhmische Klassiker und Polkas. Dem Publikum gefiel es und spendete – trotz der hohen Temperaturen – reichlich Beifall. Geschäftsführer Klaus Widemann zeigte sich vollends zufrieden mit dem Tag: „Alles stimmt mal wieder, die Leute haben Spaß und eine schöne Zeit.“