Seit gut zehn Jahren findet in der St.-Jakobus-Kirche in Ahausen eine etwas andere und kreative Art von Gottesdienst statt. Vier „Mittendrin“-Gottesdienste, bei denen sich die Besucher einbringen können und die thematisch in diesem Jahr um das Thema Lieder kreisen, werden vom „Mittendrin“-Team derzeit organisiert.

Start am 12. Oktober

Start der Reihe ist am Samstag, 12. Oktober um 17 Uhr mit dem ersten Gottesdienst, der das Lied „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ zum Thema hat. Weitere drei Gottesdienste, alle ebenfalls samstags um 17 Uhr in der Kirche St. Jakobus, folgen am 23. November, 18. Januar und 7. März.

Inhalte aus dem Leben gegriffen

„Es ist eine andere Art Gottesdienst, der geeignet ist, auch Menschen anzusprechen, die sonst vielleicht nicht in die Kirche gehen würden“, beschreibt Ralf Schwegel die Idee hinter dem „Mittendrin“-Konzept. Themen und Inhalte sollen aus dem Leben gegriffen sein. „Auch wir sind ja verschieden und kommen zum Beispiel aus unterschiedlichen Berufen, wie etwa Lehrerin oder Landwirtin“, ergänzt Uta Sander. Das gewährleiste eine breite und authentische Themenpalette.

Teammitglieder aus beiden großen christlichen Kirchen

Die Teammitglieder kommen aus der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf und der evangelischen Kirchengemeinde. „Wir sind alles Laien und heißen jeden willkommen, der mitmachen möchte. Viel Aufwand müssen die einzelnen nicht betreiben, da wir die Gottesdienste in Zweier- oder Dreiergruppen einteilen“, sagt Annina Siebenhaller.

Nach dem Gottesdienst ein kleiner Umtrunk

Dass sich die Gruppe ausgerechnet das St.-Jakobus-Kirchlein in Ahausen ausgesucht hat, ist nicht ohne Grund geschehen. „Die Kirche ist einfach optimal für so kleine Gottesdienste wie die unseren. Sie ist so genau richtig für uns“, sagt Ruth Karrer. Die Gottesdienste werden immer unterschiedlich gestaltet. Es gibt Termine, bei denen Musik im Vordergrund steht, oder Salbungs- und Segnungsgottesdienste. Jedem Gottesdienst schließt sich noch ein kleiner Umtrunk an. „Dabei können die Gäste das jeweilige Thema noch vertiefen und es kommen weitere Gespräche und Kontakte zustande“, sagt Ralf Schwegel.