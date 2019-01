von Christiane Keutner

Das Preisschnellen des Narrenvereins Moschtobst auf dem Ahausener Dorfplatz war von Zittern und Schwitzen begleitet – und das in mehrfacher Hinsicht: Zunftmeister Michael Poisel bangte im Vorfeld, ob sich zur Glöpfer-Premiere genug Teilnehmer einfinden würden. Die Jury fror auf dem Wagen, weil sie dort lange saß, um alle Einzel- und Gruppenschneller zu beurteilen. Und den Glöpfern, wie sie in Ahausen heißen, stand schnell der Schweiß auf der Stirn, nachdem sie sich mit ihren Karbatschen ins Zeug gelegt hatten.

Bermatingen Jubel-Fasnet in Bermatingen kann starten Das könnte Sie auch interessieren

Viele machen spontan mit

Entwarnung: Alles verlief gut. Es kamen Schneller aus Ahausen, Bermatingen, Hagnau, Markdorf und Meersburg. Nur wenige hatten die Möglichkeit zur Voranmeldung genutzt, der Großteil ließ sich erst kurz vor der Veranstaltung in die Wettbewerbsliste eintragen. Wie Peter Bechinger. Der Ahauser kam extra von auswärts angereist, um bei der Premiere zu sein. Eigentlich nur als Zuschauer. Doch seine Geschwister überredeten ihn, mitzmachen. Und so schnellte er spontan in Harmonie mit Rolf Kuhfeld, als ob er nicht vier Jahre lang pausiert hätte. „Es hat noch geklappt“, freute er sich. Mit Rolf Kuhfeld belegte er den 3. Platz in der Gesamtwertung.

Konzentriert: Peter Schmidt (vorn) und Philipp Bittner schnellen vor den Augen der vierköpfigen Jury und einigen Zuschauern beim ersten Preisschnellen des Narrenvereins Moschtobst. | Bild: Christiane Keutner

Auf die sechs "K's" kommt es an

„Das ist wie Radfahren: Kann man es einmal, verlernt man es nicht“, meinte Frank Bachleitner. Der 41-Jährige ist Elferrat in Hagnau und trat mit seinem Gremiumskollegen Ulrich Gotterbarm sowie im Einzelwettbewerb an. Worauf es beim Schnellen ankommt? Die sechs "K's" machen es laut Bachleitner aus: Koordination, Kondition, Kraft, Karbatschenführung, Körperhaltung und Knall. Und vielleicht noch die Fans: sieben Mitglieder des Hagnauer Narrenvereins begleiteten die ehemals aktiven Schneller, die in den Einzelwertungen die Plätze 2 und 3 belegten.

Friedrichshafen Von A wie ANR bis Z wie Zug: Das große ABC rund ums Narrentreffen in Friedrichshafen Das könnte Sie auch interessieren

„Das war für mich Motivation, herzukommen“

Großartig fand es Alex Möglich, „dass so junge Kerle“ das Preisschnellen initiiert und mehr als einen Tag Arbeit investiert hatten: „Das war für mich Motivation, herzukommen.“ Nebenbei wurde der 49-Jährige noch mit dem 1. Platz in der Einzelwertung für sein regelmäßiges Üben belohnt. Als 18-Jähriger hatte er bisher nur einmal beim Meersburger Preisschnellen mitgemacht.

Das zweite Mal dabei – und schon gewonnen: Alex Möglich belegt trotz starker Konkurrenz beim Wettbewerb der Männer den ersten Platz. | Bild: Christiane Keutner

Von wegen Männersache

Dass das Schnellen nicht nur Männersache ist, bewies die heute 26-jährige Katharina Musbach. Mit 14 Jahren hat sie damit angefangen. „Als ich meine Schwester schnellen sah, dachte ich, das kann ich auch und habe es probiert.“ Im Laufe der Jahre stellte sie fest: „Je länger die Karbatschen werden, desto mehr Kraft braucht man.“

"Das Schwierige beim Schnellen für eine Frau ist die Kraft, die man benötigt. Je länger die Karbatschen sind, desto mehr Kraft braucht man, besonders beim Richtungswechsel." – Katharina Musbach, 26 | Bild: Christiane Keutner

Alessio Rechhia übt dreimal pro Woche

Alessio Rechhia, elf Jahre alt, gehörte zu den jüngsten Teilnehmern. Mit acht Jahren hat er begonnen und während der Fasnachtszeit übt er dreimal pro Woche. „Man muss den Arm oben lassen, damit die Karbatsche nicht auf dem Boden schleift. Und den Schlag so ausführen, dass der nächste auch schwingt, das ist schwierig.“

"Ich übe ein paar Mal in der Woche. Das darf man ja nur während der Fasnacht. Die Karbatsche sollte nicht auf dem Boden schleifen." – Alessio, 11 | Bild: Christiane Keutner

Weltmeister zeigen ihr Können

Man muss also im Fluss bleiben. Bei den Gruppenauftritten ist Teamarbeit gefragt: Kaum ist der Peitschenknall des einen Glöpfers verhallt, muss der des anderen ertönen. „Takt und Gleichmäßigkeit stehen an erster Stelle“, meinte Jury-Mitglied Jakob Krimmel, der die Teilnehmer gemeinsam den amtierenden Weltmeistern aus Ahausen und Mitinitiatoren des Preisschnellens, Lukas Huber, Mario Lieb und Jonas Bechinger, beurteilte. Sie sind Beste der Sparte „Kunst“. Außer Konkurrenz zeigten die drei, wie sie Weltmeisterehren erlangt hatten. Sie warfen sich nach dem Knallen die Karbatsche zu, fingen sie auf und setzten sie gleich wieder ein. Applaus war ihnen wie allen anderen Teilnehmern sicher.

Daumen hoch oder runter? Die Jury, bestehend aus Lukas Huber, Ortsvorsteher Jakob Krimmel, Mario Lieb und Jonas Bechinger (von links) beim Preisschnellen. | Bild: Christiane Keutner

Die Zuschauer konnten sich während der Aufführungen am Heizpilz sowie an einer Feuerschale wärmen und im Zelt sitzen. Einige Kinder kamen verkleidet zu der Veranstaltung.

Dieses lustige Kleeblatt trägt mit bunten Verkleidungen zur närrischen Atmosphäre beim ersten Preisschnellen in Ahausen bei. | Bild: Christiane Keutner

Wiederholung für 2021 geplant

Ein positives Resümee zog Michael Poisel nach der Siegerehrung: „Alles ist gut gelaufen und es war die richtige Dimension für den Anfang. Mehr hätten es gar nicht sein dürfen.“ Eine Wiederholung ist für 2021 geplant.