Würdig und feierlich hat Bermatingens Pfarrgemeinde am Sonntag mit Prozession und Gottesdienst ihr Fronleichnamsfest begangen. Begleitet vom Musikverein mit seinen Fahnenträgern und weiteren Fahnenabordnungen der Freiwilligen Feuerwehr, des Turnvereins und Schützenvereins sowie den Erstkommunionskindern, trug Vikar Simon Dreher die Monstranz durch den Ort. Ziele waren unter anderem die beiden blumengeschmückten Stationsaltäre in der Kellhofstraße und an der Grundschule.

An der Grundschule war der zweite Altar aufgebaut, an dem der Zug der Gläubigen stoppte. | Bild: Jan Manuel Heß

Beten für „Dorf als Ort der Lebensfreude„

Gemeinsam beteten die Gläubigen für das Dorf als einen Ort der Lebensfreude und auch für alle zugezogenen Menschen, auf dass niemand einsam sein müsse. In seiner kurzen Predigt am Kellhof-Altar hob Simon Dreher die Eigenschaft des Dorfes als eine Schule des Lebens für all die Dinge hervor, die man nicht in der richtigen Schule erlernen könne.

Platzkonzert des Musikvereins Bermatingen

Das anschließende Gemeindefest im Pfarrheim wurde mit einem kurzen Platzkonzert des Musikvereins Bermatingen unter der Leitung von Jürgen Gitschier eingeläutet. In geselliger Runde ließen es sich die Prozessionsgänger bei Getränken und Mittagessen gut gehen.

Altersabteilung der Feuerwehr bewirtet Besucher

Die Bewirtung übernahmen die Mitglieder Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen. Da hatte so mancher vor Prozessionsende kurzerhand aus dem Zug ausscheren müssen, um rechtzeitig seinen Dienst antreten zu können. Doch für Ewald Löhle kein Problem: „So ist das halt, aber es macht mir ja auch Freude.“