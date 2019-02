Das Thema Verkehr bleibt in der Gemeinde weiterhin aktuell. Zusammen mit dem Land Baden-Württemberg steht im kommenden Jahr die Sanierung der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 205 (L 205) an. Schon jetzt sind Gemeindeverwaltung und das Land mit den Vorbereitungen für die Planungen beschäftigt, da solch eine Maßnahme nicht ohne Einschränkungen und Umleitungen umzusetzen sein wird.

Stillstand beim Thema Ortsumfahrung

Beim Thema Ortsumfahrung Bermatingen herrscht dagegen derzeit Stillstand, dazu Bürgermeister Martin Rupp: "Hier gibt es leider keinen neuen Sachstand. Man muss konstatieren, dass in der derzeitigen Regierungskonstellation in Stuttgart die Wiederaufnahme des Planfeststellungsverfahrens aus meiner Sicht aussichtslos ist."

Aufnahme in den Maßnahmenplan derzeit unwahrscheinlich

Dass das Thema derzeit nicht weiter verfolgt wird, bestätigt auch der Sprecher des Verkehrsministeriums in Stuttgart, Oliver Hillinger: "Die Maßnahmen wurden aus Sicht des Verkehrsministeriums eingestellt. Eine Realisierung innerhalb des laufenden Bauprogramms ist daher nicht vorgesehen." Im Zuge einer neuen Evaluierung des Maßnahmenplans könne zwar die Ortsumfahrung neu bewertet und theoretisch in diesen aufgenommen werden, jedoch sei das "nicht wahrscheinlich". Dagegen spreche zum einen, dass die parallel zur L 205 verlaufende Bundesstraße 31 (B 31) in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans eingestuft sei. Zudem sei nach einem erfolgten Ausbau der B 31 davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung auf der L 205 abnehmen werde.

Geschwindigkeitsregelung in der Markdorfer Straße: "Es gilt der Status quo"

Stillstand herrscht laut Bürgermeister Rupp derzeit auch beim Thema Tempo 30: "Wir stehen in Kontakt mit dem Landratsamt Bodenseekreis. Aufgrund der Erkrankung des zuständigen Sachbearbeiters steht hier ein Koordinierungstermin aber leider noch aus."

Das Landratsamt, das für die verkehrsrechtlichen Anordnungen verantwortlich ist, lässt verlauten: "Es gilt der Status quo: Tempo 50 bis Rathaus, danach 30. Weitere Änderungen sind derzeit nicht geplant", teilt der Pressesprecher des Landkreises Robert Schwarz auf Anfrage mit.