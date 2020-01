von Christiane Keutner

Ein blumiges Thema ist das Anlegen von Blühstreifen und -flächen, das Ortsvorsteher Jakob Krimmel in der jüngsten Ortschaftsratsitzung in Ahausen vorgestellt hat. Krimmel erklärte, die Anregung sei von Hubert Sträßle gekommen, der sich als Landwirt gut auskenne und Wert darauf lege, dass Landwirtschaft, private Haushalte und Kommune mit ihren Gemeindeflächen zur Artenvielfalt beitragen. Einige der Flächen befinden sich auf Ahauser Gemarkung.

Rückgang durch Bebauung und Intensivierung der Landwirtschaft

Sterben die Blumenwiesen, sterben gleichzeitig auch die Insekten, wie Krimmel anführte. Der Rückgang sei Studien zufolge dramatisch. Gründe für das Insektensterben sind Bebauung, die Intensivierung der Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden, der Rückgang von Wiesen und eine fehlende Vernetzung artenreicher Standorte. Mit der geplanten Aktion, aus brachliegenden Wiesen Blühflächen zu machen, solle zur Artenvielfalt zurückgefunden werden, sagte Jakob Krimmel: „Insekten können wir nicht vermehren, aber wir können für die Artenvielfalt von Pflanzen etwas tun.“ Das schaffe wiederum eine Lebensgrundlage für Insekten.

Vielfalt und Nahrung für Insekten Ziel der Anlage von Blühflächen und Blumenwiesen ist es, die biologische Vielfalt zu erweitern und Nahrungsräume für Bienen und andere Insekten zu schaffen. Eine Projektgruppe aus Mitgliedern des Gemeinderats und der Verwaltung hat viele in Frage kommende Flächen gelistet. Beim zweiten Treffen besichtigte die Gruppe mit Gärtnermeisterin Birgit Wonneberger vom regionalen Wildblumen-Saatguthersteller Syringa als externe Beraterin und Bauhofleiter Martin Knoll sieben Flächen von der Liste.

Blumenmischungen mit einer langen Blütezeit geplant

Gesät werden sollen Ein- und Zweijahresmischungen, die eine lange Blütezeit haben und für dauerhaft für eine Wildblumenwiese sorgen. Hier müssten bestimmte Faktoren beachtet werden. Unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung oder verschattete Flächen erfordern je einen speziellen Mix. Dabei könne man auf das Fachwissen eines regionalen Saatgutherstellers für Wildblumen zurückgreifen.

Markdorf Volksbegehren: Markdorfer Imker wünschen sich Dialog Das könnte Sie auch interessieren

Flächen werden von März bis Mai vorbereitet

Teilweise seien keine Maßnahmen notwendig, nur eine Pflege der Fläche. Manche Flächen müssten jedoch vor der Einsaat bearbeitet, Wurzelunkräuter entfernt, Kies und Sand eingearbeitet werden, um Flächen abzumagern und Grundlage für eine gute Blühwiese zu schaffen. Die Arbeiten sollen von März bis Anfang Mai erledigt werden, mithilfe von Maschinen oder per Hand. Der Saatguthersteller werde die Pflege begleiten. „Es darf nicht gemulcht werden, weil das die Pflanzen ersticken würde. Die Wiese muss ein- bis zweimal geschnitten, das Mähgut abgetragen werden.“ Entgegen landläufiger Meinung müsse der erste Schnitt frühzeitig erfolgen. Das verlängere die Blütenzeit, die Artenvielfalt steige.

Start in Bermatingen und Ahausen

Im ersten Schritt soll in Bermatingen die Fläche neben der Sportstätte auf dem ehemaligen Standort des Hallenbads sowie am Südhang des Friedhofs eingesät werden. In Ahausen, am Ortseingang aus Richtung Bermatingen, soll am Verkehrsteiler in Höhe des Regenüberlaufbeckens (RÜB) eine Lavendelwiese blühen, hinter dem RÜB eine weitere Fläche bepflanzt werden.

Ein langer, schmaler Streifen Magerwiese ist am Rathaus Ahausen entlang des Nachbargrundstücks vorgesehen. „Die gesamte Rasenfläche wollen wir nicht nehmen, da dort viele Kinder und der Musikverein spielen, wie beim Sternenmarsch“, erklärte Krimmel.

Margeriten, Glockenblumen und Wiesenschaumkraut sollen eine Fläche oberhalb des verlegten Bolzplatzes beim Bürgersaal erobern sowie ein langes gemeindeeigenes Grundstück entlang der Kreisstraße bei der Abzweigung Richtung Buggensegel.

Mitarbeiterin des Saatgutherstellers will Bauhofmitarbeiter schulen

Krimmel erklärte, er freue sich über die „sehr kompetente“ Mitarbeiterin des Saatgutherstellers, die auch die Bauhofmitarbeiter im Umgang mit den Wiesen schulen soll. „Wir haben bei der Ortsbegehung noch viele weitere Flächen entdeckt, auf denen man die Extensivierung und Blühmischungen realisieren könnte.“ Das Thema wurde gestern Abend auch im Gemeinderat behandelt.