Insgesamt vier Tagesordnungspunkte standen auf der Tagesordnung zur konstituierenden Sitzung des Bermatinger Gemeinde- und Ahauser Ortschaftsrats im Bürgersaal Ahausen. Bei der konstituierende Sitzung, dem ersten Zusammentreten der neu gewählten Gremien, ging es nicht darum ein Mammutarbeitsprogramm abzuarbeiten, sondern vielmehr darum, in einem feierlich und gleichermaßen würdigen Rahmen sowohl die ausscheidenden Gemeinde- und Ortschaftsräte zu verabschieden, als auch die neuen zu verpflichten.

Erstmals Vertreter von vier Parteien

In der kommenden Legislaturperiode werden im Bermatinger Gemeinderat erstmals Vertreter von vier Parteien – Freie Wähler, CDU, LBU (Liste für Bürger und Umwelt), SPD und FDP – vertreten sein. Mit Angelika Bernhardt-Welte (CDU), Christian Wegis (FW), Hubert Ziegler, Jonas Bechinger (beide LBU) sowie Wolfgang Zeidler (FDP) sind fünf neue Gesichter im 14-köpfigen Gremium dabei. Bürgermeister Martin Rupp wies die frisch verpflichtenden Räte in seiner Ansprache auf die anstehenden Aufgaben hin, wie etwa das neue Baugebiet „In der Breite„ auf dem Gelände des Sportverein Bermatingens oder den Abschluss der im Rahmen der Sportstättenkonzeption gefassten Neugestaltung der Tribüne und der Bau des neuen Vereinsheims.

Bürgermeister Martin Rupp verabschiedete Carola Maler nach 15 Jahren (von links) sowie Elisabeth Gutemann und Karl Volz jeweils nach 20 Jahren aus dem Gemeinderat. | Bild: Jan Manuel Heß

Und während die einen feierlich für den neuen Gemeinderat verpflichtet wurden, wurden ebenso feierlich drei Mitglieder aus diesem Gremium verabschiedet. Carola Maler (LBU) war nach 15 Jahren, Elisabeth Gutemann (SPD) und Karl Volz (CDU) jeweils nach 20 Jahren bei den jüngsten Kommunalwahlen im Mai nicht mehr angetreten. „Alle drei haben sich immer sehr persönlich, engagiert und intensiv im Gemeinderat eingebracht, wofür ich ihnen sehr dankbar bin“, sagte Martin Rupp. Karl Volz ließ es sich nicht nehmen, ein letztes Mal an das Mikrofon zu treten. „Ich wünsche allen neuen Ratsmitgliedern viel Kraft und Erfolg, denn die Wünsche der Bürgerschaft sind in den letzten Jahren – durchaus zurecht – enorm angewachsen, aber ich bin schon froh, jetzt nicht mehr dabei zu sein.“ Außerdem mahnte er an, dass die Kommunen und ihre Vertreter sich nicht die Rolle von Ersatzeltern drängen lassen dürften, denn „es scheint einen Trend zu geben, immer mehr Verantwortung von der Elternseite weg zu verlagern zu wollen, dem muss entgegengewirkt werden.“

Der neue Ahauser Orschaftsrat wurde in der Sitzung verpflichtet: Christian Sträßle (von links), Christian Wegis, Karl Hafen, Jonas Bechinger, Karsten Küpfer, Angelika Bernhardt-Welte und Jakob Krimmel. | Bild: Jan Manuel Heß

Auch der Ahauser Ortschaftsrat wurde verpflichtet. In dem siebenköpfigen Gremium zogen vier neue Mitglieder ein: Angelika Bernhardt-Welte CDU), Jonas Bechinger (LBU), Christian Sträßle und Christian Wegis (beide FW). Der alte und neue Ortsvorsteher Jakob Krimmel nutzte ebenfalls die Gelegenheit, um auf die anstehenden Projekte hinzuweisen. „Mit den Wohnbauprojekten ‚Hinterm Dorf III' sowie ‚Obere Mühle‘ stehen in der nächsten Zeit gleich zwei aufwendige Themen an, die etwas Einarbeitung verlangen.“ Verabschiedet wurden von Krimmel aus dem Ortschaftsrat Klaus Veeser (FW), Claudio Förster (CDU), Harald Geiselhardt (FW) und auch hier Karl Volz (CDU).