Symbolträchtiger konnte der Spatenstich zur Erweiterung des Kindergartens St. Jakobus in Ahausen nicht verlaufen: Zum einen war der Spatenstich selbst schon ein symbolischer Akt, zum anderen fand er auch noch am Tag des heiligen Jakobus statt, merkte Pfarrer Ulrich Hund an.

Freude über Anbau im Jahr des 50. Jubiläums

Er begrüßte die Entwicklung, die der Kindergarten in den vergangenen 50 Jahren gemacht habe. „Mich freut es, dass wir im Jubiläumsjahr dieses Projekt umsetzen können. Es war wirklich eine gute Zusammenarbeit in der gemeinsamen Projektgruppe und ich denke, das Ergebnis wird sich sehen lassen können.“

Architekt Sascha Daschmann, der nach Abschluss der Vorplanungen die Bauleitung von Architekt Manfred Dilpert übernommen hatte, dankte für die gute Vorarbeit und wünschte sich vor allem einen unfallfreien Verlauf der Arbeiten. „Das ist leider etwas, was man nie zu hundert Prozent in der Hand hat.“

„Hier freuen sich alle, dass gearbeitet wird“

Kindergartenleiterin Yvonne Schwarz stellte klar, dass es auf dieser Baustelle etwas anders als gewohnt zugehen werde: „Hier wird keiner von den Arbeiten genervt sein, im Gegenteil, hier freuen sich alle, dass gearbeitet wird.“ Außerdem werde man mit den Kindern wohl die kritischste Bauaufsicht haben, die man sich vorstellen könne. Es sei davon auszugehen, dass immer diverse Augen auf das Geschehen gerichtet sein werden. An alle Verantwortlichen gerichtet, sagte sie schließlich: „Danke, dass Sie uns ein Stück Zuhause bauen.“

Krippen- und Kindergartengruppe mit 20 bis 25 Plätzen

Der Bermatinger Gemeinderat hatte im Mai vergangenen Jahr den Beschluss gefasst, den Kindergarten Ahausen um eine Krippen- und Kindergartengruppe mit 20 bis 25 Plätzen für über Dreijährige zu erweitern. Nach der ersten Vergabe der wichtigsten Gewerke zeigte sich Bürgermeister Martin Rupp erfreut: „Die bisherigen Vergaben liegen alle im geplanten Rahmen, das lässt uns hoffen, dass uns zum Schluss keine böse Überraschung erwartet. Ein tolles Zeichen.“ Die Gemeinde wird rund 2 Millionen Euro in die Erweiterung investieren, die Fertigstellung ist für Sommer kommenden Jahres geplant.