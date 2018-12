So war es dann wohl eher nicht gemeint, jenes „O Heiland, reiß die Himmel auf“. Das Vokalensemble „Anima“ hat das dem Jesuiten-Pater Friedrich Spee zugeschriebene Adventslied aus dem frühen 17. Jahrhundert am Freitagabend ziemlich an den Anfang des Musikschul-Weihnachtskonzerts in der BermatingerPfarrkirche St. Georg gestellt. Und aufgerissen war der Himmel denn auch. Es stürmte, es regnete nur eine kurze Zeit einmal nicht.

Akteure und Musik sorgen für wohlige Szenerie

Drinnen aber, da riss der Himmel auf. Im Chorraum der Kirche empfingen die ausgebreiteten Arme des Heilands – und die vielen Heiligen und Engel die Besucher und Akteure. Ein alpenländischer „Alpenjodler“, gleichfalls von den "Anima"-Sängerinnen und -Sängern vorgetragen, trug den frohlockend-jauchzenden Anteil des Konzerts.

"Kling Glöckchen" singt der Kinderchor – und spielt selbst dazu. | Bild: Jörg Büsche

Helle Kinderstimmen begeistern die Besucher

Doch nicht nur den – um bei Anima zu bleiben. Das von Opernsängerin Anuschka Schoepe geleitete Ensemble stützte das diesjährige Musikschul-Weihnachtskonzert ganz wesentlich. Teils unterstützt vom Kinderchor, der die Szenerie in St. Georg dann vollends zu schönster Wohligkeit führte. Die hellen Kinderstimmen, die glänzenden Augen ließen dann nicht nur Mütter, Väter und Großeltern im Publikum strahlen. Fast vergaßen die Filmenden und Fotografierenden auf ihre Handy-Displays zu blicken.

Das Junge Kammerorchester spielt die Mozart-Sinfonie vorweihnachtlich gemessen. | Bild: Jörg Büsche

Junges Kammerorchester wirkt mit

Oben auf der Empore herrschten Improvisation, die vorübergehende Unordnung der abgelegten Mäntel und offenen Instrumenten-Kästen. Dazwischen, auf einer Bank, saßen Michelle, Felicia und Anna. Die drei Zwölf-, 13- und 14-jährigen Mädchen aus Johannes Eckmanns Jungen Kammerorchester bereiten sich nicht etwa innerlich auf ihren Auftritt mit Mozarts Sinfonia A-Dur vor. Das haben sie schon reichlich während der vergangenen Wochen getan. Sie plaudern. „Ja, uns macht es Spaß, hier mitzuspielen“, antwortete Felicia. Weil sie die Stücke schon schön findet. Doch etwas moderner, etwas populärer dürfte es durchaus auch sein, findet die 13-Jährige.

Michelle, Felicia und Anna warten auf ihren Auftritt mit dem Allegro aus Mozarts A-Dur-Sinfonie. | Bild: Jörg Büsche

Konzertbesucher singen mit

Auf ihre Kosten dürfte Felicia dann doch noch gekommen sein. Es erklang das „Viva la musica“, wieder von Anima und Kinderchor vorgetragen, obwohl es 400 Jahre alt ist – ausgesprochen frisch, ja zeitlos. Ob Andrew Lloyd Webbers „Pie Jesus“ in 400 Jahren ebenso klingt, das muss sich erst noch erweisen. Die Tendenz zur Popularität jedenfalls hat der Song. Nur die „Fröhliche Weihnacht überall“ zum in den Bänken mitgesungenen Finale des Konzerts dürfte noch populärer sein.