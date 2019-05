Wenn zwei die gleiche Idee haben, dann freuen sich die Gäste. So in etwa sind die Umstände des Ahauser Festwochenendes zu umschreiben, denn nicht zum ersten Mal fielen das Frühlingsfest des Narrenvereins Moschtobst und der Feierabendhock des Musikvereins auf dasselbe Wochenende. Doch die beiden Vorsitzenden Michael Poisel (Narrenverein) und Maurice Parent (Musikverein) entwickeln da kein Konkurrenzverhalten, sondern nennen das Ganze kurzerhand „Ahauser Festwochenende„ und schließen so gemeinsam die Veranstaltungslücke zwischen Fasnet und Mostfest im Juli. „Das Dorfleben wird von den Vereinsfesten bereichert, deswegen sind die zwei Veranstaltungen an einem Wochenende kein Problem für uns“, erzählte Poisel.

Großer Andrang beim Feierabendhock am Freitagabend

Mit dem Feierabendhock am Freitagabend war das Festwochenende schon unter besten Bedingungen gestartet, denn die Sonne strahlte über dem Kirchplatz und die Menschen drängte es auf die Bierbänke, um bei Polka, Grillwurst und Getränken einen geselligen Abend an der frischen Luft zu verbringen. Stefan Stähle und Achim Möglich vom Musikverein Bermatingen genossen die Stimmung und fachsimpelten gelassen über die künftigen Auftritte. Linda Schappeler genoss vor allem die gelöste Stimmung: „Es ist doch schön, man hockt beinander, trifft liebe Freunde, unterhält sich und hört dabei schöne Musik“, sagte sie.

Ausgelassene Stimmung auch am Sonntag

Nicht minder unterhaltsam setzte sich das Festwochenende am Sonntag fort: Eine kleine Besetzung des Musikvereins Ahausen – diesmal unter dem Namen „Die Frühlingsfest-Musikanten“ auftretend – sorgte für die musikalische Umrahmung des Fests auf dem Gelände der Zunftstube. War der Besucherandrang anfangs noch etwas zögerlich, sorgten dann aber die zünftige Blasmusik und das vielseitige Essensangebot für volle Sitzreihen.

Beim Frühlingsfest des Narrenvereins packten auch die Vorstandsmitlgieder mit an: Paul Reichle und Petra Geißelhardt hielten den Grill am Laufen. | Bild: Jan Manuel Heß

Ernst und Cordula Funke aus dem Rheinland waren mit ihren mit Zusatz-Elektroantrieb ausgestatteten Rollstühlen gekommen, um sich eine Pause auf ihrer Tour zu gönnen. „Wir hatten davon gelesen und haben Ahausen extra eingeplant, es ist eine schöne Stimmung hier“, erzählte Ernst Funke. Für Michael Poisel durchaus eine gute Grundlage, mal über ein Konzept für ein Festwochenende im Mai nachzudenken. „Warum nicht, es würden ja beide Vereine etwas davon haben und wirtschaftlich käme auch noch etwas dabei rum.“