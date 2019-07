Acht Mannschaften, zwei Gruppen, zwei Felder, 18 Partien und jede Menge Sonne: Das war der D-Jugend-Sparkassen-Cup auf dem Platz des SV Bermatingen (SVB). Und trotz der hohen Temperaturen gab es für die Zuschauer spannende Begegnungen zu sehen.

Kinder bekommen ausreichend Wasser

„Wir haben dafür gesorgt, dass alle Teams ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt bekommen haben und zusätzlich haben wir noch zwei große Wassereimer zum Abkühlen an die Spielfelder gestellt“, berichtet Karsten Küpfer, Jugendwart des SVB. Für ihn waren die Temperaturen noch in einem vertretbaren Bereich. „So ab 35 Grad hätten wir das Turnier nicht stattfinden lassen, das kann man dann den Kindern nicht mehr zumuten.“

Trainer motiviert seine jungen Kicker

Spielerisch wollten die Gastgeber natürlich ihren Heimvorteil ausspielen, doch unterlagen sie zunächst in ihrer ersten Partie gegen den TuS Immenstaad. Trainer Stefan Vögtle aber wusste seine Jungs zu motivieren und vor ihrer zweiten Partie gegen FC Rot Weiß Salem zeigten sie sich wieder siegessicher: „Wir werden uns den Pokal holen“, verkündete ganz siegesgewiss Constantin Tomurcuk und Teamkamerad Toni Barisch ergänzte: „Wir sind in guter Form, das können wir schaffen.“ Doch in einer spannenden Finalpartie mussten die Bermatinger Jungs sich mit 3:2 der Spvgg F.A.L (Spielvereinigung Frickingen, Altheim und Lippertsreute) geschlagen geben.