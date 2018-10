von Christiane Keutner

Die Tanzbegeisterten finden im Bermatinger Dorfgemeinschaftshaus einen schönen Boden, ausreichend Platz und zwei Live-Musiker vor, die quer Beet alles spielen und auf Wünsche eingehen: vom klassischen Walzer über Rumba und Rock bis zum Boogie-Woogie. Flexibel ist auch die Besetzung: Walter Beck am Keyboard sprang einen Tag vorher ein, Martin Ritzi ist seit rund fünf Jahren das Duo Micados.

Höhere Schule: Patricia und Axel Wagner bewegen sich nicht nur mit einer traumhaften Eleganz übers Parkett, sie lehren auch Schritte und vermitteln Spaß am Tanzen. | Bild: Christiane Keutner

Seit sie tanzen, nutzen Elke und Manfred Schörner aus Salem-Mimmenhausen die Gelegenheit, das umzusetzen, was sie in der Tanzgruppe des Turn- und Sportvereins Neufrach wöchentlich lernen. Mit über 40 Jahren hatten sie damit begonnen, 18 Jahre später "üben wir immer noch verzweifelt die Grundschritte", scherzt Manfred Schörer. Nein! Das Paar schwebt elegant durch den Saal und freut sich über das Bermatinger Angebot. Denn obwohl das Tanzen zunehmend beliebter wird, schrumpfen die Gelegenheiten, Gelerntes öffentlich auszuleben. "Es ist Sport und man muss sein Hirn anstrengen, also Fitnesstraining für Körper und Geist", sagt Elke Schörner, die am liebsten Rumba tanzt, "weil es so ein schön sentimentaler Tanz ist."

Sie tanzen schon seit ihrer Jugend zusammen: Burga und Roland Schmid aus Markdorf. | Bild: Christiane Keutner

"Die Aufgabe der Frau ist lächeln und schweigen"

"Die Aufgabe der Frau ist lächeln und schweigen", umreißt Axel Wagner das, was eine Dame auf dem Parkett tun sollte. "Ja, das mögen die Herren gerne und wir können ganz Frau sein", stimmt seine Frau Patricia lächelnd zu. Beide machen nicht nur auf dem Parkett eine gute Figur, sie lehren auch andere, sich möglichst graziös und mit vielen Figuren und Spaß auf der Tanzfläche zu bewegen. Das ist obendrein gesund: "Es ist der beste Sport, den man bis ins hohe Alter ausüben kann und einige der wenigen Sportarten, die so gut wie alle Muskelgruppen und beide Gehirnhälften ansprechen. Das beugt erwiesenermaßen Demenz vor." Auch weil Gefühl mit im Spiel ist, über die Musik und die Berührung. "Das Empathische brauchen wir Frauen besonders", sagt Patricia Wagner. Und der Mann dürfe sein Gefühl ausleben, ohne dass er fürchten muss, seinen männlichen Status zu verlieren, zumal er ja im wahrsten Wortsinn in führender Rolle ist.

Das Gros der Helfer (von links): Elisabeth Gutemann, Anja und Markus Weber, Angelika Mader, Martin Obser, Christina Bleier, Carola und Berthold Uhl sowie Herbert Grau. | Bild: Christiane Keutner

Emsiges Treiben hinter der Kuchentheke

Während rund 100 Menschen, 50- bis fast 90-Jährige, drehen, schwingen und steppen, herrscht in Küche und an der Kuchentheke emsiges Treiben. Gemeinderäte, Bürgermeister Martin Rupp, Schul- und Vereinsvertreter, wie erstmals Christina Bleier vom Musikverein und Gemeinderätin Angelika Mader, servieren Kuchen und Würstchen, wagen dann und wann selbst ein Tänzchen, wippen mit und schauen bei der Einlage den TorkelWheelers zu: Acht Mitglieder im Westernlook der ansonsten 20 Personen umfassenden Gruppe werben für den Square Dance. Das Tanzen im Quadrat mit rund 70 Figuren, die auf Zuruf des sogenannten Callers reagieren, kommt gut an. "Das Schöne am Squaredance ist, dass es weltweit getanzt werden kann, man in allen Ländern als Gast willkommen ist und darüber gleich Freunde findet", erzählt Vorsitzende Nicole Egger von der besonderen Art der Gemeinschaft. Jeden Montag wird im Dorfgemeinschaftshaus von 20 bis 22 Uhr geprobt. Gäste sind jederzeit zum Schnuppern ohne Voranmeldung eingeladen.

Freunde finden auch die anderen Tänzer. Ein weiterer Grund, neben den gesundheitlichen Aspekten, mit dem Tanzsport zu beginnen.

Rund geht es beim quadratischen Tanz, dem "Square Dance", den Mitglieder der Torkelwheelerss beim "Tanz in den Herbst" vorführten. | Bild: Christiane Keutner

