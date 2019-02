von Jan Manuel Hess

Saverio Maniscalco, Wolfgang Zeidler (beide für Ortschafts- und Gemeinderat, Kreistag), Thorsten Bruski, Wolfgang Viellieber und Heinrich Schönbucher (alle drei für den Gemeinderat) treten bei der Kommunalwahl im Mai für die FDP an. Allen ist gemein, dass sie lieber aktiv mit- und einwirken wollen, statt nur herumzunörgeln, ohne dabei konstruktiv mitzuarbeiten.

Man sehe einen Bedarf an einer Fraktion im Bermatinger Gemeinderat, die realistische Vorstellung vertrete und nicht einfach die Entscheidungen der Verwaltung abnicke, sondern vielmehr kritisch hinterfrage, erklärte Saverio Maniscalco aus Ahausen. "Es hat in den vergangenen fünf Jahren, bis auf sehr wenige Ausnahmen, kaum kritische Stimmen aus den Reihen der Räte gegeben, das muss sich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ändern", ergänzte Wolfgang Zeidler, ebenfalls Ahausen.

Kandidaten wünschen sich schnellere Umsetzung

Wichtige Themen auf der Agenda sollen unter anderem sein: Ein neues Feuerwehrgerätehaus, adäquate Übungsräume für die Musikvereine, die Gestaltung des Mühlbachs in Ahausen, ein stimmiges Konzept für die Jugendarbeit in beiden Ortsteilen und ganz besonders will man sich für eine baldige Verbesserung des Internets einsetzen. "Viele Vorhaben brauchen schlicht zu lange, da vergehen zum Teil Jahre, bis endlich mal mit der Umsetzung begonnen werden kann", sagte Zeidler.

Thorsten Bruski stammt aus der Universitätsstadt Marburg an der Lahn und lebt seit acht Jahren in Bermatingen. Als alleinerziehender Vater von vier Kindern liegt ihm besonders die Kinder- und Jugendarbeit am Herzen: "Ich habe zwei Töchter im Teenager-Alter und da bekommt man so einiges mit. Es gibt zwar das Angebot im Mesnerhaus, das spricht aber nur die Wenigsten wirklich an."

Suche nach Lösungen für die Jugend

Vielmehr sei es so, dass die Jugendlichen sich eher an abseits des Ortes gelegenen Plätzen träfen, dazu Bruski: "Was da genau passiert, wer alles von außerhalb dazu kommt, bekommt keiner mit. Deswegen müssen wir ehrliche, funktionierende Lösungen finden, die alle Jugendlichen ansprechen."