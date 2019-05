von SK

Die fünf Gründe der CDU:

1.) Bermatingen soll Einheimischen, Gästen und Wanderern Einkehrmöglichkeiten bieten. Deshalb möchten wir Gaststätten im Ort erhalten und Gastronomie in Kombination mit Übernachtung und Biergarten als gemütliche Treffpunkte bewahren. Das Nutzungskonzept für den Gasthof Adler muss diese Punkte berücksichtigen. Im Ortsteil Ahausen gilt es, ein Nutzungskonzept für das alte Rathaus zu entwickeln und Gaststätten zu reaktivieren.

2.) Die CDU Bermatingen steht nach wie vor für die Entlastung der Verkehrslage durch die Umsetzung der Ortsumfahrung. Begleitend dazu unterstützen wir einen bedarfsgerechten Ausbau des ÖPNV mit infrastrukturellen Verbesserungen in diesem Bereich, wie zusätzlich Haltestellen, bessere Serviceeinrichtungen am Bahnhof, Ladestationen für Pedelecs und E-Bikes und die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn.

3.) Der demografische Wandel, das heißt, der zunehmende Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft, fordert infrastrukturelle Veränderungen in unserer Gemeinde. Es geht dabei um geeigneten Wohnraum (Stichwort Wohnraum für Jung und Alt), barrierefreie Arztpraxen, soziale Treffpunkte und Anlaufstellen. Die CDU Kandidaten wollen für das Kellhofareal ein Konzept, indem diese Herausforderungen abgedeckt werden.

4.) Der digitale Wandel betrifft jeden Bürger in vielen Lebenslagen. Besonders im ländlichen Raum ist die flächendeckende Breitbandversorgung eine große Herausforderung. Die CDU unterstützt den Beitritt der Gemeinde zu einem interkommunalen Verbund, um mit gebündelten Kräften eine höhere Marktmacht zu erzielen. Neben der funktionierenden Versorgung fordern wir für unsere Grundschüler die geeignete technische Ausrüstung und Bildung, damit sie sich für die digitale Welt qualifizieren können.

5.) Bei der Gestaltung zukünftiger Ausgleichsflächen wollen wir verstärkt Lösungen, die dazu dienen die Artenvielfalt zu erhalten bzw. zurückzu-gewinnen. Hier müssen mit geeigneten Fachbüros in Abstimmung mit unserer Landwirtschaft und der geplanten baulichen Entwicklung der Gemeinde tragfähige Konzepte entwickelt werden, die als Leitschnur für die zukünftige Ausgestaltung von Ausgleichsflächen dienen.

Die fünf Gründe der Freien Wähler:

1.) Vorfahrt für Bildung und Betreuung! Für die Zukunft unserer Kinder.

2.) Vorfahrt für unsere Infrastruktur! Für Lebensqualität und Attraktivität unserer Gemeinde. U.a. durch Unterstützung des Einzelhandels, der ärztlichen Versorgung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Vereinen und sonstigen bürgerschaftlichen Initiativen. Ausbau der Internetversorgung, als wichtige Infrastrukturaufgabe.

3.) Vorfahrt für Wohnraum! Damit Menschen in unserer Gemeinde in allen Lebenslagen und -phasen eine Heimat finden.

4.) Vorfahrt für Mobilität und ÖPNV! Damit unsere Gemeinde entlastet wird und wir auch künftig eine attraktive und lebenswerte Gemeinde bleiben.

5.) Vorfahrt für Integrationsarbeit! Für gutes „miteinander leben“.

Die fünf Gründe der LBU:

1.) Weil wir nicht nur an die Umwelt denken, sondern uns auch aktiv für ihren Schutz einsetzen. So fordern wir die schonende Bewirtschaftung der Flächen des Wasserschutzgebietes für den Trinkwasserschutz, die Anlage von Blühflächen und Blühstreifen auf gemeindeeigenen Flächen sowie schlüssige Konzepte von Ausgleichsflächen für den Erhalt der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Auch unsere Gemeinde kann deutlich mehr zur Energiewende und zum Klimaschutz beitragen.

2.) Weil Zukunft mehr bedeutet als nur die nächsten 30 Jahre. Nachhaltigkeit heißt für uns langfristig planen und an die nächsten Generationen denken. Unter diesem Aspekt hinterfragen wir unsere Konzepte und Entscheidungen und wägen ab, was für Bürger

und Natur auf lange Sicht das Beste ist. Für Produktion gesunder Nahrungsmittel und Pflege unserer Kulturlandschaft wollen wir die Landwirtschaft hinsichtlich ökologischen Wirtschaftens und Direktvermarktung regional erzeugter Lebensmittel unterstützen.

3.) Weil Umwelt und Politik jeden betreffen. Die LBU steht für eine frühzeitige Einbindung aller Bürger in die Entscheidungen der Politik. Deshalb treffen wir uns vor jeder Gemeinderatssitzung und diskutieren die aktuellen Themen. Weil wir eine freie Liste und keine Partei sind, darf jeder kommen und mitdiskutieren und so zur Gestaltung des politischen Willens in der Gemeinde beitragen.

4.) Weil der dörfliche Charakter unsere Gemeinde so lebenswert macht, gilt es diesen zu bewahren. Daher achten wir bei zukünftigen Baugebieten und Konzepten, dass der Charme unserer Gemeinde erhalten bleibt.

Wir machen uns stark für gute Lösungen. Dies gilt neben Kehlhof und Adler in Bermatingen auch für Rathaus und Mühlbach in Ahausen. „Fachwerk und Reben, gemütlich erleben“ soll auch in Zukunft für unsere Gemeinde

gelten.

5.) Weil Sicherheit im Straßenverkehr gut für alle ist. Darum brauchen wir effektive Lösungen in der Gemeinde, vor allem im Bereich der Grundschule. Wir setzen uns für den Ausbau des Rad- und Fußwegenetzes und eine schlüssige Beschilderung ein. Weil Verkehrsprobleme nicht mit weiteren Straßen gelöst werden, machen wir uns für attraktive Angebote von Bus und Bahn stark. Die Verkehrswende gelingt auch bei uns

nur mit bedarfsgerechten Angeboten des ÖPNV.

Die fünf Gründe der SPD:

1.) Die SPD Bermatingen fühlt sich in der Kommunalpolitik zu Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verpflichtet. Wir sehen als Mittelpunkt der kommunalpolitischen Arbeit, die vorhandenen Einrichtungen dem stetigen Wandel anzupassen, zu verbessern und Raum zu schaffen für neue Anforderungen.

2.) Für Gewerbe, Handwerk und Handel geeignete Flächen auf der Gemarkung suchen und ausweisen. Dabei die Gesichtspunkte von Umwelt und Ökologie und die Schaffung von Arbeitsplätzen mit einbeziehen. Möglichkeiten zur Förderung der Gastronomie schaffen.

3.) Als familienfreundliche Gemeinde, den Bedürfnissen der jungen Familien entgegenzukommen in Kleinkindbetreuung, Ganztagesschule/ Kernzeitbetreuung, Ferienbetreuung, Jugendtreffs und in den Vereinen. Dem demografischen Wandel gerecht werden, durch Schaffung von Wohnmöglichkeiten für Jung und Alt im Kellhof mit einer möglichen Integration einer Arztpraxis.

4.) Beim Verkehr sind die Aktivitäten zur Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn mit Forderungen an Bahn, Land und Bund zu unterstützen, damit eine Verkürzung der Taktzeiten erreicht wird. Die Umsetzung einer Ortsumfahrung muss weiter ein Ziel bleiben. Der Natur- und Umweltschutz soll dabei berücksichtigt werden und die möglichen Verbesserungen bei den Fließgewässern und der Biotopvernetzung sind umzusetzen.

5.) Der kommunale Haushalt ist momentan bei noch sprudelnden Steuereinnahmen entspannt. Aber die begonnenen und geplanten Projekte verlangen eine kommunale Haushalts- und Finanzpolitik mit Augenmaß. Soziale Projekte sind für die SPD ein zentrales Thema in den nächsten fünf Jahren. Die Gestaltungsspielräume für nachfolgende Generationen sind zu berücksichtigen

Die fünf Gründe der FDP:

1.) Unser Ziel ist es, die Ortschaft Bermatingen-Ahausen stetig zum Wohle der Einwohner weiter zu entwickeln. Hier gehört vor allem der Ausbau der Infrastruktur wie schnelles Internet, erneuerbare Energie und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Wichtig sind auch Arztpraxen, Wohnen im Alter und eine gute Nahversorgung der Bürger.

2.) Kommunalpolitik für alle: Junge Menschen haben andere Bedürfnisse bzw. Wünsche als ältere Menschen. Für diese Bedürfnisse und Wünsche stehen wir ihnen immer zu einem Gespräch zu Verfügung. Wir unterstützen die Jugend und sind offen für neue Ideen wie zum Beispiel ein Jugend-Café oder Molke.

3.) Auch die Unterstützung und Stärkung der Vereine ist uns ein wichtiges Anliegen. Sie bilden die Basis für unser dörfliches Gemeinschaftsleben und tragen erheblich zum Zusammenhalt der Gemeinde bei. Dazu gehören zum Beispiel zeitgemäße Proberäume für den Musikverein und ein gemeinsames Feuerwehrhaus, das zwingend erforderlich ist.

4.) Verkehr: Die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) mit bedarfsgerechten Anbindungen ist ein weiteres Thema. Bei dem Thema Tempo 30 sollte generell eine neue Überprüfung stattfinden. Die Ortsumfahrung B31 muss wieder in die Planung des Landes aufgenommen werden.

5.) Gewerbliche Entwicklung der ansässigen Unternehmen unterstützen, sichern und damit den ortsansässigen Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Wir haben den Anspruch, mit einer soliden Haushaltspolitik der Gemeinde auch in Zukunft die Handlungsfähigkeit erhalten. Bei allen Entscheidungen die Aspekte von Klima- und Umweltschutz einfließen lassen, um die Zukunft der nachfolgenden Generationen abzusichern.