Mit der Gemeinderatsarbeit ist Elke Laube als ehemalige Beauftragte der Kirchengemeinde für die Kindergärten in Bermatingen und Ahausen schon ein wenig vertraut. Bedingt auch durch ihre Arbeit als Erzieherin im Kindergarten St. Nikolaus in Markdorf, deren Leiterin sie vor ihrer Elternzeit war, wünscht sie sich ihren Arbeitsschwerpunkt im sozialen Bereich zwischen Jung und Alt.

"Besonders wichtig ist mir das 'Jung', dass es hier eine Weiterentwicklung gibt und dass die gute Personalausstattung im Kindergarten bleibt, weil dies eine bedeutende Grundlage zur Mensch- und Persönlichkeitsbildung ist."

Elke Laube will sich für das Vereinsleben stark machen

Bedarf sieht die 49-Jährige auch im Bereich Betreutes Wohnen, bei Wohngruppen und Heimen für Senioren, bei der Ärzteversorgung sowie in der Gastronomie. Hier wolle sie sich gerne einbringen, sagt sie. Darüber hinaus wolle sie sich für das Vereinsleben einsetzen.

Wichtige soziale Aspekte sieht sie auch hier, denn in den Vereinen könne man Anschluss finden. Sie seien maßgeblich für Integration und unter den Mitgliedern herrsche ein anderes Miteinander als beispielsweise in Volkshochschulkursen.

"Ich setze mich gern für etwas ein"

Ein offenes und gutes Miteinander erhofft sie sich auch bei den Ratskollegen, "dass man ins Gespräch kommt und die Neuen gut eingeführt werden". Von den Bürgern wünscht sie sich, dass diese ihre Bedürfnisse offen vorbringen.

Als jahrelange Elternbeirätin wisse sie, wie sie Anliegen und Ansichten anderer vertreten könne. Neugierig sei sie vor allem auf Hintergrundinformationen. Als Chance begreife sie es, Projekte zu begleiten. "Ich setze mich gern für etwas ein", sagt Elke Laube.

Auch einen allgemeinen Wunsch hegt die 49-Jährige: "Dass mehr Frauen im Gemeinderat vertreten sind."

