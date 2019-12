von Jan Manuel Hess

Mit besinnlichen Liedern bescherte der Frauenchor „Ton in Ton“ mit seinem Dirigenten Thomas Möller aus Markdorf den Besuchern in der Pfarrkirche St. Georg in Bermatingen ein stimmungsvolles Adventskonzert. Mit dem alten Weihnachtslied „Ich stehe an deiner Krippe hier“ eröffneten die Sängerinnen das Konzert.

Katharina Riedmann begleitete den Chor bei einigen Stücken auf dem Piano. | Bild: Jan Manuel Heß

Konzert als „Insel der Ruhe“

Mit der Auswahl der Lieder wolle man eine „Insel der Ruhe und Einkehr im Trubel der Vorweihnachtszeit schaffen“, versprach die Vorsitzende des Chores, Silke Wietmann, in ihrer Eröffnungsrede.

Programm kommt bei Publikum gut an

Die Damen hatten einen Mix aus klassischen deutschen und englischen Liedern für den Abend zusammengestellt, der beim Publikum sehr gut ankam. Besonders das seit dem 19. Jahrhundert beliebte „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ entfaltete durch die klaren Stimmen der Frauen und die Akustik in der Kirche eine ganz besondere Wirkung.

Hubert Zachert, sonst eher ein Freund des kernigen Landsknechtsgesang, zeigte sich sehr angetan: „Das war einfach schön, die Frauen haben alle so wunderbare Stimmen. Ich gehe gerne in der Adventszeit zu solchen Konzerten.“

Feierliche Momente in der Kirche

Und zum Ende des Konzerts durften die Besucher dann bei den deutschen Weihnachtsklassikern, wie etwa „Leise rieselt der Schnee“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Alle Jahre wieder“ selbst mitsingen, was für einen besonders feierlichen Moment in der Kirche sorgte.