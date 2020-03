Es ist eine kurze Hauptversammlung der Ahauser Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen gewesen, die Abteilungskommandant Jens Bühler am Montag zu führen hatte. Von den insgesamt 14 Alarmierungen fiel das Gros, nämlich 13, auf die erste Jahreshälfte.

Besonders ruhige zweite Jahreshälfte und keine Großereignisse

Schriftwart Ralf Schwegel berichtete in der Versammlung: „Im Vergleich zum Vorjahr waren das sieben Alarmierungen weniger und wir hatten eine besonders ruhige zweite Jahreshälfte und keine Großereignisse.“

Sechs Brandeinsätze und acht technische Hilfen

Die 14 Alarmierungen teilten sich auf in sechs Brandeinsätze sowie in acht technische Hilfseinsätze. Darunter werden alle Einsätze zusammengefasst, die sich nicht oder nicht nur auf das Verwenden von Löschmitteln oder die Leistung notfallmedizinischer Hilfe beschränken und bei denen die Wehr Aggregate, Maschinen oder technisches Wissen bereitstellt.

Verwirrung nach automatisiertem Notruf eines Autos

Unter anderem mussten die Wehrleute zu einer brennenden Hecke, einem Kabelbrand in einem Wohnhaus und einem schweren Unfall ausrückten. Nicht ganz alltäglich sei eine Alarmierung gewesen, die aufgrund des automatisierten Notrufs eines Autos ausgelöst worden sei. Hier habe es Verwirrung bei der Lokalisierung des Einsatzortes gegeben. Im Rahmen der Überlandhilfe wurde die Abteilungswehr alarmiert, um einen Bahnmitarbeiter in Neufrach zu befreien: Dieser hatte sich den Arm in einem Signal eingeklemmt.

Regelmäßige Proben und Ausbildung

Unabhängig von der Einsatzlage probten die Wehrleute regelmäßig und investierten in die Ausbildung. Neben zahlreichen Übungsstunden wurde eine Hauptübung, eine Herbstübung sowie eine gemeinsame Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg absolviert. Vito Alvino schloss den Gruppenführerlehrgang ab und Jonas Bechinger stellte sich der Heißausbildung in einer Realbrandanlage, wo es darum geht, unter Hitzestress bei Temperaturen um die 120 Grad und Rauch richtiges und sicheres Vorgehen zu trainieren.

Saverio Amelio löst Saverio Maniscalco als Gerätewart ab

Saverio Amelio wurde zum neuen Gerätewart bestellt und löste damit Saverio Maniscalco ab, der aus beruflichen Gründen dieses Amt nicht weiterführen konnte.