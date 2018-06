Bermatingen (jmh) Ein neues Löschfahrzeug für die Bermatinger Feuerwehr entsteht, und zwar bei der Firma Ziegler in Giengen an der Brenz. Gesamtkommandant Jürgen Gutemann war mit Mitgliedern des Beschaffungsausschusses Anfang der Woche vor Ort, um den Fahrzeug-Rohbau abzunehmen und letzte Abstimmungen für Beladung und Ausrüstung vorzunehmen.

Ende Juli soll das Fahrzeug übergeben werden

"Wir waren überrascht, wie weit sie schon waren. Große Teile der Aufbauten und Elektronik waren bereits an Ort und Stelle", erzählt Gutemann. Wenn jetzt alles weiter so im Zeitplan laufe, könne das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Ende Juli übergeben werden. Zuvor stehen noch eine Endkontrolle bei Mercedes-Benz sowie die abschließende Prüfung durch den TÜV Baden-Württemberg an.

Wehrmitglieder machen sich im August mit Fahrzeug vertraut

Im August bekommen die Maschinisten, Fahrer und Löschtrupps ausgiebig Gelegenheit, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, damit im Falle eines Einsatzes alles reibungslos läuft. Im September möchte die Gemeinde dann das Fahrzeug mit einer feierlichen Weihe offiziell in Dienst stellen.

Kommandant: "Zwei sehr arbeitsintensive Jahre"

"Ich werde sehr froh sein, wenn es endlich soweit ist, denn dem Ganzen gingen zwei sehr arbeitsintensive Jahre voraus", erzählt Gutemann. Zwar unterliegen solche Fahrzeuge in Deutschland einer Normierung nach DIN (Deutsche Industrie-Norm), jedoch lässt diese beispielsweise bei der Auswahl des Strahlrohrtyps freie Hand. Die Bermatinger entschieden sich für die modernen Hohlstrahlrohre, die durch ihre variabel einstellbare Durchflussmenge eine effektivere Brandbekämpfung ermöglichen. Außerdem gehören zur Ausstattung unter anderem dazu: klappbare Rollbretter, um schwere Ausrüstung transportieren zu können; eine Standheizung, damit bei Kälte verschwitzte Atemschutzträger geschützt werden; ein Heck-Rolladen, der sich aufklappen lässt und so als Dach dienen kann.

Gesamtkosten von 342 000 Euro

Die Gesamtkosten werden sich auf rund 342 000 Euro belaufen. Der Nettoeigenanteil der Gemeinde wird bei 249 000 Euro liegen, da das Land die Anschaffung mit 90 000 Euro bezuschusst. Für das alte Fahrzeug rechnet die Gemeinde mit einem Verkaufserlös von etwa 3000 Euro.

