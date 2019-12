von Christiane Keutner

Fensterln erfährt durch den alle zwei Jahre stattfindenden Ahausener Adventskalender eine andere Bedeutung: Jeden Abend treffen sich interessierte Bürger an einem Haus, an dem ein Adventsfenster geöffnet beziehungsweise erleuchtet wird. Die Fensterle können aber auch geschmückte Türen, eine Installation vor dem Haus oder eine weihnachtlich verkleidete Treppe sein.

Bis Neujahr sind alle Fensterle des Adventskalenders zu sehen

An jeder Station wird Glühwein und Punsch, manchmal auch ein Weihnachtsbier angeboten, dazu Gebäck gereicht und auch Pikantes. Von 18 bis 20 Uhr ist Kernzeit, danach leuchten Fenster oder Türen bis 22 Uhr. Bis Neujahr sind dann alle „Türchen“ des dörflichen Adventskalenders zu sehen und können bei einem Rundgang bewundert werden. Ein Höhepunkt war das „Fenster“ von Familie Gonser: Steffen Gonser, bekannt als Tontechniker bei Turnverein und Bürgerball, beamte das Märchen „Drei Nüsse für Aschenputtel“ auf das weiße Garagentor; gebannt saßen die Kinder auf den davor aufgestellten Holzbänkchen beim winterlichen Open Air-Kinoevent.

Am heutigen Samstag, 21. Dezember, lädt der Narrenverein Moschtobst vor und in die Zunftstube zum netten Miteinander ein. Einen Tag später ist nach der Stillen Stunde von Sabine Jauch (17 bis 18 Uhr) in der Kirche St. Jakobus Treff am Waaghäusle neben der Kirche.

Lebende Krippe auf dem Aussiedlerhof von Familie Bernhardt-Welte

Auf ein weiteres Highlight kann man sich am kommenden Montag, 23. Dezember, freuen: Die Lebende Krippe mit Tieren auf dem Aussiedlerhof von Familie Bernhardt-Welte organisieren die Familien Welte, Schlegel und Bühler gemeinsam. Nicht nur Kinder sind davon begeistert und genießen die besondere Atmosphäre. Zum guten Schluss gestalten die jungen Damen des Musikvereins den Schaukasten an Heiligabend an der Kirche St. Jakobus. Nach dem nachmittäglichen Krippenspiel findet dort das letzte offizielle Fensterln statt.