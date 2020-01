Am kommenden Freitag ist es soweit, der Narrenverein Moschtobst Ahausen feiert mit einem großen Nachtumzug sein 33-jähriges Bestehen. Mit dabei sind 53 Zünfte und Gruppen mit rund 3400 Hästrägern. Gleichzeitig wird dieser Nachtumzug der letzte von Michael Poisel als Zunftmeister der Moschtobstler sein: „Ich werde mich bis zum nächsten Nachtumzug 2022 nach 25 Jahren Vorstandsarbeit aus der ersten Reihe verabschieden“. Daher werde der diesjährige Nachtumzug ein besonderer Jubiläumsnachtumzug sein, „der geringfügig anders abläuft, als die letzten Male“, kündigt Poisel an.

Der Zunftmeisterempfang beginnt bereits um 16 Uhr im Bürgersaal. Das altgediente Barzelt „Ü18“ auf dem Parkplatz des Bürgersaals gibt es nicht mehr, stattdessen wird die Widemannhalle zur Partyhalle, der Bürgersaal zum Festsaal und anstelle des Barzeltes wird es eine Freifläche mit großem Außenstand geben, die bei gutem Wetter viel Platz bietet.

Die Zünfte werden sich im Muschel-, Felchen-, Forellen- und Kapellenweg aufstellen. Der Umzug beginnt um 19.30¦Uhr. Er führt über die Gehrenbergstraße in die Heiligenberger Straße und endet an der Widemann-Halle. Die Freifläche der Moschtobstler, die Halle der Bodenseekelterei Widemann und die Molkebar werden zum Feiern ab dem Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden geöffnet sein. Um die Versorgung der Narren kümmern sich unter anderem das Gasthaus Frieden und diverse weitere Grill- und Versorgungsstände entlang der Umzugsstrecke.

Bezüglich der Sicherheit sei man bestens vorbereitet, berichtet Michael Poisel. „Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde Bermatingen wieder eine Allgemeinverfügung zum Schutz der Jugend erlassen, die besagt, dass Besucher keinen eigenen Alkohol dabeihaben dürfen.“ Ein Thema, das Poisel sehr ernst nimmt: „Junge Erwachsene sollten es sich gut überlegen, ob sie ihr sauer verdientes Geld in Wodka oder anderes investieren. Der Stoff ist zum Wegschütten einfach zu schade. Und wir dürfen wegschütten!“

Erstmals wird es eine einheitliche Armband-Kennzeichnung für alle Besucher geben, wie Posel erklärt: „Ein rotes Armband weist die Person als volljährig aus, sie darf alles trinken. Grünes Armband bedeutet, Person ist über 16, aber noch nicht volljährig. Sie darf also nur antialkoholisch, Bier, Wein, Sekt sowie deren Mischgetränke trinken. Gelb steht für unter 16, die Person darf also nur antialkoholische Getränke konsumieren.“

Allgemeinverfügung (Auszug):

„Das Mitführen sowie der Verzehr von alkoholischen Getränken, die nicht bei den Nachtumzug-Verkaufsstellen erworben wurden, ist in der Öffentlichkeit sowie in Kraftfahrzeugen innerhalb des nachstehend

aufgeführten Bereiches in der Zeit zwischen 31.01.2020, 16.00 Uhr und 01.02.2020, 06.00 Uhr, untersagt. Bei Zuwiderhandlung kann ein Platzverweis erteilt und gegebenenfalls ein Gewahrsam durchgeführt werden; ebenso können die mitgeführten alkoholischen Getränke beschlagnahmt werden.“