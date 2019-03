von Christiane Keutner

Das gibt es nur alle Dutzend Jahre: Zwei Umzüge in Bermatingen innerhalb einer Fasnet-Saison. Und so fanden sich etliche Zuschauer am Straßenrand ein, um den Gruppen mit "Narri – Narro" zuzujubeln. Sie liefen von der Buchbergstraße zum Feiern ins Dorfgemeinschaftshaus. Dort traten noch einige Gruppen auf.

Eisbären-Besuch aus dem hohen Norden bekam die Bärenzunft zu ihrem 70. Geburstag. | Bild: Christiane Keutner

Vogelscheuchen hüpften über die Straße, Eisbären waren zur 70-Jahr-Feier der Bärenzunft gekommen und ganz aufgeweckte Schlafmützen haben den runden Geburtstag nicht verschlafen, sondern tagwandelten mit ihren bunten Lampions durchs Dorf.

Ganz aufgeweckte Schlafmützen tagwandelten durchs närrische Bermatingen. | Bild: Christiane Keutner

Ohne sichtbare Müdigkeitserscheinungen winkten auch die Mitglieder des Elferrats mit seinem Zunftpräsidenten Fone Müller fröhlich in die Menge und Zigeuner – so hießen sie damals vor 70 Jahren – lasen dem einen oder anderen Zuschauer aus der Hand – und nicht die Leviten.

Mit Eifer dabei: Die Kinder- und Jugendgarde beim Umzug in Bermatingen. | Bild: Christiane Keutner

Den Vermesserinnen war nichts heilig: Mit Getöse nahmen sie an allem Maß, was ihnen gerade in die Quere kam. Die mobile Getränkebar einiger junger Männer blieb davon nicht ausgenommen. Würde der Musikverein fehlen, Umzug und Partys wären nur halb so schön! Zu den Klängen der Unentwegten, die dieses Jahr besonders viel leisten mussten, schwang die in ihren rot-weißen Kostümen leuchtende Kinder- und Jugendgarde ihre Beine und marschierte die Straße entlang.