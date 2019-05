von Gabriele Münzer

Seit knapp 50 Jahren wohnt Wolfgang Zeidler, Geschäftsführer von Activa Solar, in Ahausen. Er kandidiert bei den Kommunalwahlen für die FDP sowohl für den Gemeinderat in Bermatingen als auch den Ortschaftsrat in Ahausen. „Ich habe mich aufstellen lassen, weil ich Einfluss nehmen möchte auf Dinge, die nicht so gut laufen“, erklärt Zeidler. Er sei nicht mit allem einverstanden, was in Bermatingen oder Ahausen passiere.

Neue Ideen in Gremien tragen

Sollte er in den Gemeinderat gewählt werden, freue er sich darauf, neue Ideen einzubringen, und hoffe, dass die Bürger offen mit ihren Anliegen auf ihn zukämen. Der 64-Jährige fordert, dass die Bevölkerung mehr in Prozesse eingebunden werden müsse. Er erwarte, dass der Gemeinderat Entscheidungen so weit wie möglich im Sinne der Bevölkerung treffe.

Bürgerentscheide für schwergewichtige Themen

Für schwergewichtige Themen könne er sich Bürgerentscheide vorstellen. „Ich wünsche mir im Gremium eine qualifizierte Diskussion der Agenda-Themen und ein konstruktives Miteinander, damit für alle Seiten vertretbare Lösungen gefunden und fundierte Beschlüsse gefasst werden können.“

Nicht nur auf Akten und Aussagen der Verwaltung verlassen

Eine sachliche Diskussionskultur mit dem Ziel fruchtbarer Ergebnisse sei wichtig. Von den Mitgliedern im Gemeinderat erwarte er sich ein entsprechendes Engagement und die Bereitschaft, sich vor Ort fundiert zu informieren und sich nicht allein auf Akten und die Aussagen der Verwaltung zu verlassen.

Zeidler macht deutlich: „Ich würde mir als Gemeinderat wünschen, dass das Gremium zusammenwächst und möglichst harmonisch für die Interessen der Bürger zusammenarbeitet.“

Austausch auch über Gemeindegrenzen hinweg

Auch der Austausch mit Gemeinderäten der Nachbarorte sei erstrebenswert. Denn gute Ideen anderer Gemeinde könne man ruhig übernehmen.

Im Umgang mit den Bürgern setze er auf Transparenz und Offenheit. Er wünsche sich mehr politisches Engagement seitens der Bevölkerung und wolle im Falle seiner Wahl für alle Anliegen der Bürger ein offenes Ohr haben. „Ich möchte die Interessen der Gemeindemitglieder aufnehmen, vortragen und, soweit möglich, umsetzen.“

