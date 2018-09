von Christiane Keutner

Bermatingen (keu) Lehrreicher, aufmunternder und lustiger hätte die Einschulungsfeier in Bermatingen kaum ausfallen können, zu der Rektorin Anja Weber viele Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde und vor allem die Erstklässler als Ehrengäste willkommen hieß. Ihnen stellte sie die Klassenlehrerinnen Ulrike Schneider sowie Katja Senft vor.

"Auf die Hausaufgaben" freut sich ein Mädchen am meisten

"Worauf freut ihr euch am meisten?", fragte sie in die erwartungsvoll blickende Runde. "Auf die Lehrerin!", rief ein Mädchen sofort. Alles lachte. Die nächste Antwort kam so leise, dass Anja Weber dem Mädchen zur Wiederholung das Mikrofon vorhielt: "Auf die Hausaufgaben!", repetierte es. Das Lachen war noch lauter. Natürlich freuen sie sich auch aufs Rechnen, Schreiben und Lesen.

Mit einem lustigen Singspiel zeigten die Zweitklässler den Schulneulingen, dass Lesen lernen wichtig ist und welchen Nutzen man davon hat. | Bild: Christiane Keutner

Kleiner Hauptdarsteller fasst sich nach Zaudern ein Herz

Wie wichtig vor allem Letzteres ist, verdeutlichten die Zweitklässler mit einem lustigen Singspiel bei er Feier. Das schien zunächst gefährdet, denn plötzlich wurde es dem kleinen Hauptdarsteller wegen des riesigen Publikums etwas mulmig. "Das ist auch eine große Herausforderung", erklärte Rektorin Anja Weber, schnappte sich ein Hütchen, schlüpfte spontan unter dem Applaus der Besucher in die Rolle und spazierte im imaginären Wald auf der Bühne herum.

Es hakte an der Technik

Nicht lange! Der junge Protagonist hatte sich ein Herz gefasst und meisterte seine Aufgabe mit Bravour. Aber nun hakte es an der Technik. "Ich weiß, der ist echt bekloppt, der Radio", kommentierte ein Schüler, während er mit den anderen auf den Einsatz wartete. Erst nach längerer Suche und kurz vor dem Aufgeben klappte es mit dem richtigen Lied für eine Szene im Singspiel. Das zeigte, wie wichtig Lesen lernen ist und wie viel Spaß es bringt, wenn man es kann.

Erstklässler werden persönlich willkommen geheißen

Ein Lehrstück im mehrfachen Sinn: "Fehler passieren, das war ein gutes Beispiel. Das macht nichts, man fängt von vorn an oder macht einfach weiter", sagte die Schulleiterin. Jeder Erstklässler wurde anschließend auf die Bühne gerufen und von den Klassenlehrerinnen willkommen geheißen.

Während die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen nach der Einschulungsfeier miteinander ins Gespräch kamen, erhielten die ABC-Schützen ihre erste Unterrichtsstunde.

