von Christiane Keutner

Dass Aufräumen und Saubermachen ausgesprochen Spaß machen können, haben die Resonanz und die Zahl der Freiwilligen bei der Dorfputzete bewiesen: Rund 20 Erwachsene und Kinder pickten in Ahausen Unrat auf, mehr als 40 waren es in Bermatingen – rekordverdächtig für die Gemeinschaftsaktion.

Gefundener Müll füllt weniger Säcke als in den vergangenen Jahren

"Bei dem Top-Wetter macht das natürlich Spaß", sagte Bauhofleiter Martin Knoll und hievte einen der vollen Säcke auf die Ladefläche eines Wagens, in dem er auch Getränke für die Helfer dabei hatte. Weniger Säcke als sonst musste er auf die Ladefläche werfen und auch Karsten Küpfer sowie Helfer in Bermatingen stellten fest, dass die Ortsteile insgesamt sauberer waren als die vergangenen Jahre.

Karsten Küpfer machte nur eine Stelle aus, an der sich Auswärtige länger aufhalten. Vor den Büschen machte er denn auch Halt, ansonsten lagen an bekannten Stellen noch reichlich Kippen und Flaschen. Seiner Fraktion machte nicht nur er alle Ehre: Acht Ortschafts- und Gemeinderäte der "Liste für Bürger und Umwelt" waren stundenlang im Einsatz.

Weniger Säcke als bei bisherigen Aktionen gab es für Bauhofleiter Martin Knoll auf die Ladefläche zu werfen. | Bild: Keutner, Christiane (Extern)

Als Trainer ist Dominik Recchia sonst samstags bei der Fußballjugend in Turniere eingebunden. Am spielfreien Tag entschied er sich gegen berufliche Arbeit und gemeinsam mit Sohn Alessio für die Dorfputzete. "Das ist gut fürs Dorf und die Gemeinschaft. Ein sauberes Dorf ist eine feine Sache und man muss für die Jungen ein Vorbild sein."

Bei der Dorfputzete im vergangenen Jahr war Alessio mit einem Freund unterwegs. "Da macht man mehr Quatsch, aber mit Papa macht es auch Spaß", meint er. "Es wäre toll, wenn ganz Deutschland so etwas machen würde."

Mit Dominik Recchia kann man bei der Dorfputzete, hier in Ahausen, Spaß haben, weiß dessen Sohn Alessio. | Bild: Christiane Keutner

Zum zweiten Mal beteiligten sich Marco Meyer, der zehnjährige Björn und die elfjährige Milena an der Aktion in Bermatingen. "Ich wollte das Dorf sauber machen. Ich finde es nicht gut, wenn alles so verschmutzt ist", meinte Milena und berichtete von einem "richtigen Haufen Glasflaschen, die zwei Eimer füllten".

Björn monierte: "Ich finde das blöd mit den Zigaretten am Bahnhof. Da steht extra ein Schild 'Rauchen verboten' und einen Mülleimer gibt es auch noch." Allen dreien gefällt ihre Arbeit. Das konnten auch Sprüche nicht schmälern. "'Wir hätten auch noch Müll hinterm Haus', wurde uns gesagt, als wir vor einem Grundstück sauber machten", berichtete Marco Meyer.

Helfer wünscht sich mehr Mülleimer am Bahnhof

Mehr Mülleimer am Bahnhof wünscht sich Dirk Heimgartner, der je einen Sack mit Flaschen und einen mit Papier auf dem Areal aufgelesen hatte. "Jenseits der Gleise sah es noch schlimmer aus", schilderte er.

In modernen Bollerwagen zogen die Helfer auch die Jüngsten mit. Ronny Wenzel machte auf viele Gummi-Partybänder aufmerksam. Vögel könnten sie ihm zufolge mit Würmern verwechseln und daran sterben. Wenzel fand außerdem Handschuhe, eine Schaufel und Socken.

Auch Schuhe gehören zu den Funden während der Dorfputzete

"Und wir die passenden Schuhe dazu", sagte Herbert Keckeisen, der mit seiner Frau Simone den integrativen Jugendtag nutzte und mit seiner Behinderten-Gruppe mitmachte. Das Fazit der 15-jährigen Johanna: "Das hat Spaß gemacht, wir haben viel Müll aufgelesen."

Stöckelschuhe und Schuhsohlen, einen Autoreifen, ein Radio und ganz viel Glas gehörten zu den Funden von Mohammed. Der Zwölfjährige hatte auch gleich eine Helfergruppe organisiert und jedem eine Straßenseite zugewiesen, wie Antonia Dziewior berichtete.

Bürgermeister Martin Rupp lud die Helfer im Namen der Gemeinde in die Zunftstube zum Vesper ein, das Verena Müller und Antje Möglich vorbereitet hatten.