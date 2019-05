Ein Einbruch in ein Waffengeschäft am Abend des 5. November 2018 in Friedrichshafen, ein Tankstellenüberfall am 6. November in Friedrichshafen sowie ein versuchter Tankstellenüberfall am 8. November 2018 in Bermatingen sind aufgeklärt. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Angestellten mit Pistolen bedroht

In Friedrichshafen wurde die Tankstelle an der Eckenerstraße überfallen. Zwei Unbekannte lauerten kurz nach Ende der Öffnungszeit gegen 22 Uhr dem Angestellten auf, bedrohten den Mann mit Pistolen und forderten Geld. Der Angestellte öffnete die Kasse, die Täter entwendeten das Bargeld sowie einige Stangen Zigaretten.

Räuber wollten Tür eintreten

In Bermatingen sollte an jenem Donnerstag kurz nach 22 Uhr die Total-Tankstelle überfallen werden. Zwei maskierte Täter versuchten, über die Eingangstüre in die Tankstelle einzudringen. Weil die Tür verschlossen war, gelang dies nicht. Auch der Versuch, die Tür einzutreten, misslang und die Täter flohen in Richtung Ortsmitte.

Sondereinsatzkommando angefordert

Ein weiterer Überfall auf eine Tankstelle ereignete sich am Abend des 22. November 2018 in Höchstädt/Bayern. Die Kripo Dillingen verfolgte die Spur zweier Männer im Alter von 21 und 22 Jahren sowie einer 20-jährige Frau. Für die geplante Festnahme am 27. November wurde wegen der bei der Tat verwendeten Bewaffnung ein Sondereinsatzkommando aus München angefordert. Beim Zugriff am Nachmittag musste festgestellt werden, dass die drei Gesuchten kurz zuvor das Hotel unbemerkt verlassen hatten.

Tatverdächtige in Ulm festgenommen

Noch am Abend des 27. November ergaben sich Hinweise, dass das Trio wohl in Ulm sein könnte, wo es gegen 22.30 Uhr in einem Hotel von Kräften der Dillinger und der Ulmer Kripo festgenommen wurde. Hierbei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Abgleich von mehreren Tatortspuren

Im Verlauf von umfangreichen Ermittlungen konnten durch Einlassungen der Tatverdächtigen sowie durch das Abgleichen von Tatortspuren die genannten Straftaten im Bodenseekreis den beiden Männern ebenfalls zugeordnet werden.

Alle drei Beschuldigten sitzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg in Untersuchungshaft.