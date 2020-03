Randalierer haben vor zwei Wochen auf dem Gelände des SV Bermatingen Schaden in Höhe von 1200 Euro verursacht. Die Ermittlungen laufen.

Gut zwei Wochen ist her, dass Randalierer das Gelände des Sportverein Bermatingen (SVB) verwüsteten und in das Erdgeschoss des ehemaligen Bahnhofs in Bermatingen eingebrochen wurde. Die Täter verursachten einige Schäden und hinterließen ein große