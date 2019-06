Man nehme den Wunsch nach einem eigenen gastronomischen Betrieb, garniere diesen mit dem Image eines der bekanntesten Komiker der Stummfilmzeit und schon wird aus dem ehemaligen Gasthaus Moser die Chaplin Lounge. Verwirklicht haben dies die Brüder Akin und Okan Atalay, die am vergangenen Wochenende Eröffnung feierten.

„Bermatingen hat eine so schöne Lage und ich habe selbst als Kind ein paar Jahre hier gelebt, also kann man sagen, es geht zurück zu den Wurzeln“, erzählt Akin Atalay. Er und sein Bruder verfügen über langjährige Erfahrung im Gastronomiebereich und fanden, dass die Zeit für etwas eigenes gekommen sei, wie Akin sagt: „Wenn man viele Jahre dabei ist, dann sammelt man im Kopf Ideen, wie man es selbst machen würde und wenn sich dann eine Gelegenheit ergibt, ein schönes Gasthaus zu übernehmen, dann muss man die Gelegenheit einfach ergreifen.“

Bruder Okan Atalay hat einige Jahre in Markdorf in einer Gastwirtschaft an der Bar gearbeitet und hat auch jetzt die Verantwortung für die Bar übernommen: „Bei Cocktails muss ich noch etwas an mir arbeiten, mit denen hatte ich vorher nicht so viel zu tun, aber ich denke, ich bekomme sie schon ganz gut hin.“ In ihrer Ausrichtung wollen die Brüder sich noch nicht endgültig festlegen, „wir werden sehen, ob es bei Essen und Trinken bleibt, wir schauen jetzt erst mal, was die Bermatinger wollen. Es ist noch nichts in Stein gemeißelt“, so Akin Atalay. Chefin in der Küche ist Azra Kovacevic, sie legt bei der Zubereitung besonderen Wert auf die Qualität der Speisen: „Wichtig ist, dass es frisch ist, dafür haben wir keine Karte, die über mehrere Seiten geht.“ Sie möchte mit pikanten bosnischen Hackbällchen, Hähnchenschnitzel und frischen Lachs-Pfannkuchen den Gästen leichte und schmackhafte Gerichte bieten.

Man merkt dem jungen Team der Chaplin Lounge an, dass sie richtig Lust haben, etwas Neues aufzubauen. Die Ideen sind da und die Einstellung scheint auch die richtige zu sein. Jetzt bleibt es nur abzuwarten, wie die Bermatinger das Angebot annehmen werden.