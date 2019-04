von Christiane Keutner

An ihre erste Begegnung können sich Rosmarie und Berthold Stehle gut erinnern: Ganz Kavalier hatte der damals 19-Jährige der 15-Jährigen geholfen, schwere Milchkannen nach Hause zu tragen. Sieben Jahre später gaben sie sich das Eheversprechen, gestern feierten sie ihre Diamantene Hochzeit.

Berthold Stehle besuchte Rosmarie häufig bei der Arbeit, dort kam es auch zum ersten Kuss

Die gebürtige Baitenhausenerin war für ihre Schwester in der Bäckerei Wehr eingesprungen und musste immer Milch an der Molkerei am Rathaus holen, erinnert sich Rosmarie Stehle. Dort sei sie ihm aufgefallen. Nach seiner Hilfsaktion kam Berthold Stehle regelmäßig in den Laden „und hat für 30 Pfennig Gutsle gekauft“. Die damalige Chefin hatte wohl die gegenseitige Sympathie gespürt und Rosmarie immer rausgeschickt, wenn Berthold Stehle mit seinem Rad an der Molke angefahren kam. „Ein paar Wochen später beim Schließen der Holzläden kam es zum ersten Kuss“, erzählt Rosmarie Stehle. Fortan kam sie zu seinen Auftritten, wenn er mit der Trachtenkapelle im alten Dorfgemeinschaftshaus und in Immenstaad Tanz- und Unterhaltungsmusik spielte.

Beide sind harte Arbeit gewohnt

Schon vor der Hochzeit hatten sie mit dem Hausbau begonnen, der Umzug vom Mesnerhaus ins Eigenheim erfolgte 1960. An harte Arbeit waren beide gewöhnt. Rosmarie Stehle brachte die Milch der Landwirte in Baitenhausen und Schiggendorf zur Molke nach Grasbeuren. Ab 1957 arbeitete sie beim Markgrafen im Wald, räumte Reisschläge auf, setzte Pflanzen und fällte mit der Motorsäge Bäume. Im Sommer flitzte sie zwischendurch mal nach Hause, um zwei Stunden Heu zu wenden. Nach dem zweiten Kind – Tochter Roswitha lebt in Bermatingen und umsorgt ihre Eltern, der Sohn wohnt bei Hannover – widmete sie sich der Erziehung und ihrem großen Selbstversorgergarten, der später um einen Obstgarten erweitert wurde.

Berthold Stehle muss gesundheitliche Rückschläge verkraften

Berthold Stehle arbeitete als Platzmeister im Sägewerk Richtberg, in dem hauptsächlich Eisenbahnschwellen gefertigt wurden. Nach der Schließung 1965 trat er einen Bürojob fürs Regierungspräsidium Tübingen an. Zwei Schlaganfälle und ein Herzinfarkt zwangen ihn in den vorzeitigen Ruhestand. Er musste seinen geliebten Bass in die Ecke stellen, doch er blieb dem Musikverein Bermatingen (MVB) zehn Jahre als Vorsitzender und mehr als 20 Jahre lang als Weinfestorganisator verbunden. Später wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Langjähriges Engagement in vielen Vereinen

Mit 38 Jahren gab er das Kicken beim SV Bermatingen auf. Er ist Mitglied im Schützenverein und den Job als Kassierer beim Sozialverband VdK wurde er auch mit dem vollgeschriebenen Kassenbuch von 1948 nicht los. Das Paar gehört dem Radfahrverein Schiggendorf an. Rosmarie Stehle engagierte sich als Zunftdame im Narrenverein und als Winzerdame beim Weinfest. Sie wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor Baitenhausen geehrt. Dankbar war Berthold Stehle der Gemeinde für die Arbeit als Hausmeister beim Dorfgemeinschaftshaus. Die Aufgabe war für ihn nach den schweren gesundheitlichen Rückschlägen Antrieb, wieder voll ins Leben zurückzufinden, erzählt er.

Paar feiert mit 120 Freunden und Familienmitgliedern

Und was ist das Geheimnis für 60 Jahre Zusammenhalt? „Jeder muss mal ein bissle nachgeben“, sagt Rosmarie Stehle und ihr Mann ergänzt: „Wir haben vereinbart, dass wir abends im Guten einschlafen und uns vorher aussprechen.“ Auf der Einladung an 120 Freunde und Familienmitglieder, die mit dem Paar am Samstag im „Kraus“ feiern, steht: „Immer den Herzschlag des Anderen spüren, Vertrauen und Achtung nie verlieren.“

Das sei auch ihre Haltung gegenüber ihren Mitmenschen, betonen beide. Bei den vielen Veranstaltungen, an denen sie anzutreffen sind, spürt man stets ihre freundliche und vor allem humorvolle Art. Wie bei ihrer Antwort auf die Frage: Heute bleibt es gemütlich? „Ja, heut ist nichts mehr los – ach ja, die Hochzeitsnacht.“