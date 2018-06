von Christiane Keutner

Der Wegweiser auf dem Flyer zum Bermatinger Energieforum zeigte, in wie viele Richtungen es beim Thema Elektromobilität bereits geht. Dementsprechend stellten die Referenten auf Einladung der CDU Bodenseekreis und des Ortsverbandes Bermatingen ihre Projekte vor und zeigten Chancen und Hürden der Mobilitätswende im Bodenseekreis auf.

Alle Teilnehmer glauben an Zukunft der Elektromobilität

Allen widrigen Umständen zum Trotz: An die Zukunft von Elektromobilität glauben alle Teilnehmer des Forums. Das ist die Kernbotschaft des Podiumsgesprächs, mit dem die vierstündige Veranstaltung, moderiert von CDU-Ortsverbandsvorsitzender Carola Uhl und CDU-Kreisvorsitzendem Volker Mayer-Lay, endete.

Peter Neisecke sprach über die Aktivitäten des Landkreises. | Bild: Christiane Keutner

Der Landkreis sieht sich weiterhin in der Vorbildfunktion für alternative Mobilitätsformen; inwieweit es Förderprogramme geben wird, müsse noch besprochen werden, so Peter Neisecke vom Landratsamt. Für ihn haben Elektroautos ihre Berechtigung, aber es gebe Bereiche, in denen Diesel oder Benziner besser seien. Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen warb für den modernen Diesel; für ihn werde dies die wichtigste Energieart bleiben. Er brach auch eine Lanze für die Industrie: „Sie betreibt die Hauptforschungsarbeit. Wenn die Industrie kein Geld verdient, kann sie auch nicht entwickeln.“ Zudem könne man keinen Termin für ein Verbot nennen, wenn man noch keinen Ersatz habe.

Anja Lindenlaub stellte das Projekt "Campus mobil" in Friedrichshafen vor. | Bild: Christiane Keutner

Immer besser genutzt werden die Ladesäulen: In Bermatingen monatlich 19 Mal, in Salem 87, in Markdorf 42 und in Friedrichshafen mit zwölf Säulen 617 Mal. Bei „Campus Mobil“, dem Carsharing, vorgestellt von Anja Lindenlaub, sind Studenten zu günstigen Preisen in Friedrichshafen unterwegs. Den Weg der E-Mobilisierung bei Bussen, Taxis und der Müllabfuhr wolle man konsequent weiterverfolgen, so Riebsamen.

Arbeitsplätze aus Sicht der IHK nicht gefährdet

Die Gefahr, dass durch den Bau von weniger aufwendigen Elektroautos Arbeitsplätze stark gefährdet seien, sieht Stefan Kesenheimer von der IHK Bodensee-Oberschwaben nicht. Man fordere auch Fahrzeuge, die durch Erdgas, mit synthetischen Kraftstoffen oder Alternativen betrieben werden. 20 Prozent der Unternehmen beschäftigten sich im Übrigen bereits mit der Anschaffung von Elektrofahrzeugen oder hätten bereits welche. Und noch eine Zahl: 16 Prozent der Elektrofahrzeuge aus Deutschland gingen in die USA und nur acht Prozent mit Verbrennungsmotor; ein Drittel der Patente in der Elektroindustrie komme aus Deutschland.

Verbesserung der Infrastruktur

Mit acht bis zehn Jahren rechnen die Verantwortlichen, bis alle Busse im Bodenseekreis ausgetauscht sind. Bei der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn schätzt Lothar Riebsamen etwa 20 Jahre. Einigkeit herrschte unter den Experten bezüglich der Verbesserung der Infrastruktur – etwa für mehr, kompatible und zeitlich jederzeit nutzbare Ladesäulen.

Bürger-Mobil in Meckenbeuren Willi König: Dass Elektromobilität im günstigsten Fall auch mit Umweltschutz einhergeht, zeigt sich an der Initiative Bürger-Mobil Meckenbeuren. Willi König, Mitglied und Fahrer, stellte es vor. Bekannt als Emma, Elektromobil mit Anschluss, soll es den Individualverkehr reduzieren und den ÖPNV ergänzen. Nachdem 2015 nur 20 bis 30 Fahrgäste monatlich den Rundkurs in der Gemeinde angefordert hatten, fanden Studenten der Dualen Hochschule heraus, dass die Bedürfnisse der Bürger nur oberflächlich ermittelt wurden. Das neue Konzept sieht zusätzlich Nachmittagsfahrten an drei Tagen, mehr Haltestellen, maximal 250 Meter entfernt vom Wohnort, Anmeldung eine Stunde vorher mit Angabe von Abfahrt und Zielhaltestelle und Flächenbetrieb vor. 20 Ehrenamtliche übernehmen die Fahrten. 2017 waren es monatlich 350 bis 400 Fahrgäste, die pro Fahrt einen Euro zahlen. „Die Umwelt profitiert, denn die Parkplatzsuche fällt weg und wenig genutzte Busse könnten bei einer Vernetzung entfallen, die Kosten reduziert werden.“ Abgeklärt: Emma ist keine Konkurrenz für Taxis.

Auch im Alter noch mobil Bob Jürgensmeyer: Elektromobilität verbindet der Bermatinger Bob Jürgensmeyer auch mit Mobilität im Alter: „Mit einem elektrobetriebenen Dreirad können ältere Menschen locker zehn bis 15 Jahre mobil bleiben.“ Mit ihm könne man im Gegensatz zum Zweirad extrem langsam fahren. Statt Rollator empfiehlt er einen Tretroller mit Sitz. Der sei kompakt, man könne darauf sitzen und habe beispielsweise beim Markteinkauf die Hände frei. Noch vor ein paar Jahren von sportlichen Radlern als ehrenrührig angesehen war der Kauf eines Pedelecs oder E-Bikes. Heute sei jedes zweite Fahrrad ein elektrisch angetriebenes. Eine Lanze brach er auch für das Lastenrad. Es eigne sich gut für den Transport von Kindern, allerdings fehle den meisten eine starke Anfahrhilfe, speziell an Steigungen. Hier monierte er auch die Hürden bei Zuschüssen: Diese gibt es nur ab 1,5 Quadratmeter Frachtvolumen plus 150 Kilogramm Zuladefähigkeit. Jürgensmeyer: „Die Lastenräder der privaten Haushalte erfüllen diese Anforderungen nicht, sind aber in der Mehrzahl und ersetzen einen Zweitwagen.“

Landkreis als Vorreiter Peter Neisecke: Eine Vorbildfunktion hat der Bodenseekreis in Sachen Elektromobilität, dessen Projekt und Auswirkungen Peter Neisecke vom Umweltschutzamt erläuterte. Mit Emma gelang es, durch die Ergänzung des öffentlichen Verkehrs um Elektrofahrzeuge die Verkehrsverhältnisse zu verbessern, Land und Stadt in Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Bodo-Verkehrsverbund besser anzubinden, gleichzeitig etwas für den Klimaschutz zu tun. Der Kreis verfügt über 34 Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten und hat Bundesländer wie das Saarland überholt oder ist in Relation zur Fläche der Bundesländer herausragend. Und das bei Kosten von rund 10 000 Euro pro Ladesäule, die Stromanbieter finanzieren. Gab es 2012 nur 36 vollelektrische Fahrzeuge im Landkreis, sind es 2018 bereits 408, plus 954 Hybrid-Autos – Tendenz steigend. Das Landratsamt nutzt Elektro-Fahrzeuge für den Dienstreiseverkehr. Dass man vor allem bei der Planung einer längeren Reise vor Herausforderungen bezüglich Stationen und Reichweiten steht, erzählte Neisecke sehr anschaulich.

