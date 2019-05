Geschichte durch Musik erlebbar und lebendig machen, diesen Wunsch hegte Carola Uhl schon seit Längerem. Die nebenberuflich ausgebildete Organistin und in Bermatingen bekannte Gamshornspielerin stellte jetzt zusammen mit Bürgermeister Martin Rupp eine neue Veranstaltung im Kalender des Bermatinger Kulturausschusses vor: die „Tage Alter Musik Bermatingen„, vom 28. bis 30. Juni 2019. Dabei steht die Musik aus dem ausgehenden Mittelalter und der Renaissance im Mittelpunkt, „denn in dieser Zeit stand Bermatingen als sogenanntes Klosterdorf in seiner Blüte“, erzählt Carola Uhl.

Am Sonntag ist eine Serenade geplant

An den drei Tagen stehen auf dem Programm Workshops renommierter Künstler für Chorgesang, Blockflöte und Viola da Gamba, ebenso wie ein Konzert mit dem britischen Arden Orchestra und eine Matinee des Flötenworkshops. Am Sonntag gibt es eine Serenade unter Beteiligung des Gambenworkshops, des Flötenensembles „Treibholz“ aus Ahausen und des Ensembles „BlanscheFlur“. Optisch umrahmt wird das musikalische Wochenende durch ein Zeltlager des „Seehaufens“ sowie eine kleine Instrumentenausstellung.

Musiker fokussieren sich bei den Workshops auf regionale Komponisten und Stücke

Beim Gesangsworkshop mit Klaus Brecht werden geistliche und weltliche Stücke aus den Klöstern Oberschwabens mit Schwerpunkt auf die Region Bodensee einstudiert. Musiklehrerein Christiane Riedmann beschäftigt sich in ihrem Workshop mit Stücken aus der Renaissancezeit bis zum Frühbarock, dabei stehen vorwiegend leichte bis mittelschwere Stücke im Fokus, die vom Blatt gespielt werden können. Karen Brenda ist eine Virtuosin auf der Viola da Gamba, einer Art Kniegeige, und konzentriert sich bei ihrem Angebot auf Komponisten mit Bezug zum Bodenseeraum, wie etwa Ludwig Senfl oder Vincenzo Ruffo.

Freude am gemeinsamen Spiel soll im Vordergrund stehen

„Die Workshops richten sich an Sängerinnen und Sänger umliegender Chöre sowie an Menschen, die gerne Blockflöte oder Viola da Gamba spielen“, betont Initiatorin Carola Uhl. Die Veranstaltungen sollen Anregungen für die Musizierpraxis bieten, wobei aber die Freude am gemeinsamen Spiel im Vordergrund stehe.

Anmeldeschluss ist am Freitag

Sowohl bei den instrumentalen als auch bei den gesanglichen Workshops sollten gute Notenkenntnisse vorhanden sein, damit ein gemeinsames Musizieren möglich ist. Uhl weist zudem darauf hin, dass der Anmeldeschluss für Freitag, 17. Mai angesetzt ist. „Da wir so etwas zum ersten Mal anbieten, brauchen wir frühzeitig genaue Zahlen für die Planung.“

Informationen im Internet: www.bermatingen.de