von Christiane Keutner

Das ökumenische Gottesdienstprojekt der Kirchen in Markdorf ist mittlerweile im neunten Jahr. Bewährt hat sich ein Leitthema. In dieser Saison stehen die Gottesdienste unter dem Oberthema Beten mit den jeweiligen Schwerpunkten Musik, Segnen und Salben, Psalmen, Pop und Poesie. Die Inhalte wurden und werden beim einmal jährlich stattfindenden Treffen mit allen Teilnehmern sowie den Pfarrern besprochen. Letztere sind mehr oder weniger nur als Zuhörer dabei, denn die Gruppe hat fast völlig freie Hand, was die Gottsdienste betrifft. "Das ist das Coole: Wir sind nicht an eine starre Liturgie gebunden, das ist kein klassischer Gottesdienstablauf und wir können unser Thema nach unseren Vorstellungen gestalten", sagt Carolin Bantleon.

Verschiedenen Themen und Gestalter

Abwechslung ist durch die verschiedenen Themen und Gestalter garantiert. "Durch unsere unterschiedlichen Berufe und Lebensalter fließen immer andere Aspekte ein", sagt Uta Sander. Aber auch die Aktiven selbst profitieren. "Ich bin in einem technischen Beruf und in der Freiwilligen Feuerwehr. Hier habe ich ganz andere Themen und Aspekte und das ist mir wichtig in meinem Leben. Und in der Vorbereitung komme ich zur Ruhe", erklärt Ralf Schwegel seine Motivation, mitzumachen. Kathrin Wiedmann nickt: "Man kann sich so einbringen, wie man es im Beruf nicht kann." Petra Oßmann beschreibt: "Mich haben die Kreativität und die Lebendigkeit gereizt." Nach zwei, drei Gottesdienstbesuchen habe sie sich entschlossen, selbst aktiv dabeizusein.

Gruppe möchte gerne wachsen

Nach wie vor sucht die Gruppe Frauen und vor allem auch Männer, die sich ebenfalls einbringen und einen Gottesdienst in einer Kleingruppe mit zwei anderen mitgestalten wollen, um weiterhin Abwechslung zu garantieren – gerne auch Menschen, die ein Instrument spielen. Jeder ist willkommen und hat nur einmal im Jahr eine Aufgabe.

Interessierte können sich auf der Homepage unter www.ekima.de oder nach den Gottesdiensten melden. Die Termine: Samstag, 13. Oktober, 2. November, und 23. März, jeweils um 17 Uhr. Nach den Gottesdiensten ist bei Getränken und Knabbereien Zeit für Begegnungen und Gespräche.

