Nicht weit entfernt von grau-weißen Kies-, Beton- und Steinflächen im Neubaugebiet Ziegelei in Bermatingen sticht der prallgrüne Garten von Mien Hoang heraus wie Löwenzahn aus Asphalt. Präsentiert er sich von vorne schon exotisch-heiter, wähnt man sich hinter dem Haus fast wie im vietnamesischen Dschungel, der ursprünglichen Heimat der leidenschaftlichen und fröhlichen Gärtnerin. In kürzester Zeit ist aus Neubaubrache ein Nutz- und Genießergarten geworden, in dem sich gesellig relaxen lässt und der die Familie und ihre Gäste nährt.

Einfallsreich: Mit Bohnenstangen hat Mien Hoang eine Pergola gebaut, an der sich unterschiedliches Gemüse rankt. | Bild: Christiane Keutner

Zwei Dinge fallen besonders ins Auge: wertiger, witterungsbeständiger Basalt, Jahrmillionen altes Vulkangestein aus Vietnam, Rotgranit und viele Nutzpflanzen. Der Stein wurde bewusst verarbeitet, da Tobias Barisch über zehn Jahre für ein Natursteinunternehmen in Vietnam gearbeitet, seit 24 Jahren Beziehungen in mehrfachem Sinn zu Land und Leuten hat und es die Heimat seiner Frau ist. Da lag es nahe, Sitzgruppen, Umrandungen, Töpfe, Brunnen und Befestigungen mit dem vielfarbigen, auf Hochglanz polierten oder rau belassenen Material zu gestalten.

Pflanzen sorgen für Schatten

Blühende Blumen empfangen Bewohner wie Gäste und Grün nimmt sie fast in den Arm: Während die erste Esstisch-Gruppe bereits etwas von einem Bäumchen beschattet wird, sollen Kletterrosen, Wein und Flaschenkürbisse die Pergola der zweiten Sitzgruppe erklimmen und wohltuenden Schatten werfen. Leichtigkeit verbreitet ein vor sich hin plätscherndes Wasserspiel mit Stele, Quader und einem steinernen Salamander, über dem ein Windspiel aus Bambus klackert.

Entlang der Blumen- und Gemüse-Allee – in Riesentöpfen blühen Cosmea, Petunien, Margeriten und gedeihen Gurken, rote und lila Paprika, Auberginen, Tomaten, Gemüse und medizinische Kräuter aus Vietnam – geht es in den rückseitigen Bereich, der mit Großzügigkeit und Vielfalt überrascht.

Die auberginenfarbige Paprika, die Leo Barisch hier zeigt, gedeihen in den Töpfen entlang der Hauswand. | Bild: Christiane Keutner

Deutsches und vietnamesisches Gemüse in Eintracht

Symbolträchtig könnte man das einträchtige Wachstum von deutschen und vietnamesischen Gemüse und Kräutern am terrassierten Hang nennen. Neben Kürbisarten wie Susu, Bau und Bi und Bottichen mit Wassersellerie und Wasserspinat, den die Wespen als Landebahn für eine Getränkepause nehmen, wachsen Buschbohnen, Kohlrabi, Zucchini. Und Stangenbohnen! Aber nicht langweilig: Mit Holzstangen hat Mien Hoang eine Pergola gebaut, an der sich die Bohnen emporklimmen und ein Dach bilden. Das Ganze gleicht einer kuscheligen Hütte mit Wänden aus Blättern, durch die die Sonne flimmert. Nebendran schießen der lila und weiße Zuckermais aus dem Boden und raschelt im Wind. Die Flaschenkürbisse wachsen fünf Zentimeter pro Tag, die Buschbohnen gibt es in gelb, grün und lila. Nicht so "schlabberig" schmecken die gelben Zucchini, denen die Familie Vorzug vor den grünen gibt.

Sogar Pfirsiche können im Freizeit- und Nutzgarten geerntet werden. | Bild: Christiane Keutner

Die in Vietnam reichlich benutzten Kräuter nimmt Mien Hoang zur Stärkung der Abwehrkräfte und dämmt damit beispielsweise Fieber, Schnupfen und Grippe ein. Sie schmecken besonders in der traditionellen und wärmenden Pho-Suppe aus der vietnamesischen Küche. Überhaupt essen die Barischs gern südostasiatisch.

Der Platz unterhalb des Nutzgartens ist mit seinem großen Tisch und Bänken und der Tischtennisplatte der Geselligkeit gewidmet, oberhalb vergnügen sich die Familie und ihre Gäste mit Feuerplatz, Trampolin, Rutsche, aufblasbarem Planschbecken neben dem Gartenhäuschen, von dessen Dach das Regenwasser zur Bewässerung des Gartens in Tonnen plätschert. Sonnenblumen, Stockrosen, Herbstastern, Topinambur, ein Pfirsichbaum und viele Himbeeren säumen den Rand, ein Insektenhotel wartet darauf, aufgehängt zu werden. Die aus vietnamesischen Samen gezogenen Tomaten wuchsen zunächst nicht. Nach der Entsorgung auf den Kompost gedeihen sie dort jetzt prächtig!

Mannshoch war der vietnamesische Mais, vor dem Mien Hoang und Lena sitzen, bereits im Juli. | Bild: Christiane Keutner

2015 hat die Familie nach den Plänen von Tobias Barisch mit dem Anlegen des Gartens begonnen, den das Familienunternehmen Kamuf aus Haberstenweiler modelliert hat. Vieles probierte sie aus, manchmal waren Käfer schneller als die Pflanzen wuchsen, wie beim Pak Choi, einer Kohlart. Spritzmittel sind jedoch verpönt. Gegen Läuse, Schnecken und Blattpilze hilft ein Biomix aus Knoblauch, Ingwer, Chili, Wasser und ein wenig Spülmittel. Gedüngt wird mit einem Gemisch aus Hornspänen, Brennnesseln, Rinderdung und Pflanzerde, das mehrere Wochen angesetzt wird, bevor es in die Erde eingebracht wird.

Tipp Kürbispflanzen sind resistenter gegen Witterungseinflüsse und bringen mehr Ertrag, wenn man ein 40 Zentimeter tiefes Loch gräbt und den Setzling in eine 15 Zentimeter dicke Pflanzerde-Hornspan-Mischung pflanzt.

Mien Hoang

Gartensteckbrief -Meine Lieblingspflanze: Pfingstrosen. Die habe ich in Vietnam nie gesehen. Die Pfingstrose ist in Vietnam und China seit Jahrtausenden bekannt und symbolisiert die Mutter im Sinne der Quelle von Glück, Liebe und Wohlergehen in Zweisamkeit. -Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag: Schnecken und Disteln beseitigen. Im ersten Jahr war alles Acker und dort wuchsen Unmengen von Disteln. -Unsere teuerste und unsere günstigste Gartenanschaffung: Die teuerste waren wohl all die Natursteine für die Gartengestaltung. Die Günstigste die sich selbst verbreitenden Nachtkerzen.

