von Christiane Keutner

O du stille Zeit, kommst eh wir‘s gedacht: Mit dieser Einleitung lädt Sabine Jauch bereits im 15. Jahr an den Adventssonntagen zu einer „Stillen Stunde“ in die Kirche St. Jakobus in Ahausen ein. Geleitet vom Gedanken in der inzwischen für viele stressbehafteten Zeit eine Stunde besinnlicher Einkehr mt Blick auf Weihnachten zu bieten und Gelegenheit zum Abschalten, hatte sie die Initiative ergriffen.

Seither konnte sie viele Ehrenamtliche dazugewinnen, die die Stunde, die sich vornehmlich an Erwachsene richtet, mitgestalten. Viele von ihnen sind schon lange dabei, sie musizieren oder lesen besinnliche oder heitere Geschichten. Gemeinsam werden Adventslieder gesungen.

Das Akkordeon-Orchester Salemertal mit dem Ahausener Peter Sailer (rechts) gestaltete eine der „Stillen Stunden“ mit. Martina Michl las eine berührende und eine lustige Geschichte. | Bild: Christiane Keutner

Immer wieder gibt es Besonderheiten, die weiteren Glanz in die Veranstaltung bringen. So verzauberte kürzlich eine Harfinistin mit ihrer Konzertharfe, das Akkordeonorchester Salemertal brachte die Kirche zum Klingen ebenso wie das Blockflötenensemble „Treibholz“ von Sabine Jauch.

Lieder und Geschichten

Am kommenden Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr, singt das „AdventsChörle“ unter Leitung von Jakob Krimmel. Pater Schultis liest die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma. Die gemeinsam gesungenen Lieder begleiten Sabine Jauch und Claudia Veeser.

Der Eintritt ist frei, es gibt eine Türkollekte. Im Anschluss an die besinnliche Stunde am vierten Advent sind die Besucher zu einem Glas Glühwein am Waaghäusle und zum netten Miteinander eingeladen.