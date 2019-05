Am Wahlsonntag war in der Gemeinde eindeutig ein Trend zum Urnengang in die Wahllokale in Ahausen und Bermatingen zu verzeichnen, wie Wahlhelferin Sarah Berenbold berichtete. „Wir haben durchgehend Betrieb und besonders zur Mittagszeit staute es sich und die Leute standen im Treppenhaus des Rathauses Schlange.“ Sicherlich spielten die umfänglichen Wahlunterlagen da eine nicht unerhebliche Rolle. „Gerade bei Gemeinderatsstimmzetteln musste man schon häufiger erklären, das sorgte dann für die längeren Wartezeiten“, so Berenbold. Ein Umstand, den niemand wirklich verstimmte, wurde doch die Zeit mit Gesprächen überbrückt.

Bis 16 Uhr war die Hälfte der Wahlberechtigten da

Auch in dem zweiten Bermatinger Wahlbezirk „Grundschule“ herrschte reger Betrieb, dort habe bis 16 Uhr bereits gut die Hälfte der registrierten Wähler ihre Stimmen abgegeben, wie die Wahlhelferinnen Heidi Hofmann und Katharina Graf berichteten. „Hier hatten wir teilweise auch Schlangen, aber alles verlief ruhig“, so Hofmann und ihre Kollegin Graf ergänzt: „Die Schlangen gab es sowohl vor als auch in den Wahlkabinen, denn der Stimmzettel für die EU-Wahl reichte ja fast bis auf den Boden.“ Und nicht anders verhielt es sich mit dem Wähleraufkommen in Ahausen, wie Hauptamtsleiterin und Wahlausschussmitglied Maria Wagner informierte. „Ich bekomme laufend Rückmeldung und im Ahauser Bürgersaal herrscht ebenfalls ständiger Andrang.“

Die Bermatingerin Diana Merkel gibt ihre Stimme für die Europawahl im Rathaus bei Wahlhelferin Sarah Berenbold ab. | Bild: Jan Manuel Heß

Relativ hohe EU-Beteiligung zeichnet sich ab

Die Beteiligung für die Europawahl ist, dem Bundestrend entsprechend, durchaus als hoch zu bezeichnen, wie Wahlhelfer Herbert Stengele auf Nachfrage bestätigt. „Von den über 500 Bürgern, die bis etwa 16.30 Uhr hier bei uns im Rathaus waren, haben die allermeisten, sofern sie dafür auch berechtigt waren, auch an der Europawahl teilgenommen.“ Und hinzu kämmen dann ja noch die abgegebenen Stimmen aus der Briefwahl.

Die Arbeit auf dem Hof für die Wahl unterbrochen

Diana Merkel und Michael Holz haben kurz ihre Arbeit auf dem Hof unterbrochen, um ihre Stimmen abzugeben. „Das ist ein Privileg, das einfach jeder in Anspruch nehmen sollte, von nichts kommt nichts“, so Merkel. Die 18-jährige Nora Klotz ist Erstwählerin und sich sowohl der Bedeutung, als auch der damit verbundenen Verantwortung bewusst. „Ich habe mir in der Wahlkabine Zeit gelassen und alles ganz genau gelesen, damit meine Stimmzettel nicht ungültig werden. Das war mir wichtig.“ Um vorbereitet zu sein, habe sie sich im Internet informiert und auch jenes „Rezo-Video“ auf Youtube angeschaut. „Es war schon interessant und durchaus alarmierend“, so die 18-jährige. Daher seien ihr die Wahlen wirklich wichtig, da man somit auf die Gestaltung der Zukunft aller Einfluss nehmen könne. „Jede Stimme zählt, denn die Zukunft muss von den jungen Menschen gemacht werden.“