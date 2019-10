Bermatingen vor 6 Stunden

Ein Konzert rund um die Zahl 4: Madrigalchor Überlingen zu Gast in Bermatinger Kirche St. Georg

Himmelsrichtungen, Jahres- und Tageszeiten, die Elemente: Die Zahl 4 ist im Alltag allgegenwärtig. Für Thomas Braun, Leiter des Madrigalchors Überlingen, und sein Ensemble Grund genug, dieses Thema musikalisch genauer zu beleuchten. Herausgekommen ist ein Konzert in der Kirche St. Georg am vergangenen Sonntag, das sich den bereits genannten Gegebenheiten in der Natur, bei denen die Zahl 4 eine Rolle spielt, widmete.