von Christiane Keutner

Zehn Jahre lang hat die ehemalige Gemeinderätin Carola Mahler den Adventskalender in Bermatingen organisiert, bis dieser beendet wurde. Zumindest in Ahausen lebte er jedoch weiter. Im Zweijahres-Rhythmus hatte sich Sigrid Baur darum gekümmert. „Das war sehr zeitaufwendig und mühsam, es benötigte viel Energie“, erinnerte Ortschaftsrätin Angelika Bernhardt-Welte in der jüngsten Sitzung des Gremiums an die uneigennützige Arbeit der in diesem Jahr unerwartet früh verstorbenen Sigrid Baur. Sie habe sich dem Projekt herzlich und mit großem Engagement zugewandt.

Kleinere Version am Adventskranz

Die Veranstaltung soll nicht ganz beendet sein. Angelika Bernhardt-Welte informierte in der Ortschaftsratsitzung, dass sie sich mit Elke Bühler und Sandra Schwegel besprochen habe. Sie hätten sich zu einer kleineren Version der Begegnung im Advent entschlossen: ein Adventskranz-Treffen.

Kranz wird gemeinsam gebunden und geschmückt

Am Samstag, 30. November, soll zunächst ein Kranz in Größe eines Hula-Hoop-Reifens gebunden und mit Helfern geschmückt werden. Begegnungen am Kranz sind entweder an den vier Adventssonntagen oder an den vier Samstagen geplant. Sonntags ab 18 Uhr, nach der besinnlichen Stunde in der Kirche, die von Sabine Jauch organisiert wird, und samstags ab 17 Uhr, damit auch Kinder teilnehmen können. So ist es jedenfalls einmal angedacht. Die drei Frauen wollen den ersten Advent gestalten.

Vereine sagen Unterstützung zu

„Wir haben schon einige Vereine angesprochen, ob sie mitmachen“, sagte Angelika Bernhardt-Welte. Ortsvorsteher Jakob Krimmel sagte ihr die Nutzung des Waaghäusles neben dem St.-Jakobus-Kirchlein zu. Er bat lediglich darum, sich mit Ralf Veeser, Andreas Tressel und Axel Krieger abzustimmen. Diese hatten bisher nach der besinnlichen Stunde Glühwein und Punsch angeboten und die Spenden für einen guten Zweck weitergegeben. Zustimmung gab es auch vonseiten des Ortschaftsrats, bei der Aktion mitzumachen. Zusagen kamen vom Narrenverein und der Freiwilligen Feuerwehr. Musik- und Kameradschaftsverein sollen noch gefragt. Positiv stehe auch Fridolins Landmarkt dem Plan gegenüber.