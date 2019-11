von Christiane Keutner

Gewaltig, abwechslungsreich und voller Emotionen: So erlebten die Besucher im vollbesetzten Bürgersaal das zweite Herbst-Doppelkonzert des Musikvereins Ahausen, der sich die Musiker aus Fleischwangen eingeladen hatte. Vor 13 Jahren hatten die Kapellen gemeinsam in Bavendorf gespielt; daraus sind viele Freundschaften entstanden, die sie nun auch öffentlich musikalisch ausdrückten.

Unglaublich gefühlvoll: Alexander Jauch auf dem Tenorhorn. | Bild: Christiane Keutner

Trotz Handicaps am Fuß – er hatte sich das Sprunggelenk gebrochen – agierte Maurice Parent als Vorsitzender und Trompeter. Gewohnt locker und humorvoll kündigte er drei Soli an: „Eines muss ich auch spielen, als ob das gebrochene Bein nicht schon Strafe genug wäre“, meinte er launig und überließ es Gabriele Knoll, der Mutter des begrüßenden Vorsitzenden Marco Knoll, die Zuhörer durch das Programm der Gäste zu führen.

Großartiger Auftakt

Das „A little Opening“ gelang großartig und passte als Auftakt, da es die aufregende und spannungsreiche Atmosphäre eines Konzertbeginns und die Eindrücke von Musikern und Zuhörern widerspiegelte. Feurig ging es anschließend durch die verschiedenen Regionen des Balkans, wobei sich Temperament und walzerweiche Klänge abwechselten. Kontrastreich dann das Solo von Leonie Strobel, die das Lied „Einsame Hirte“ höchst einfühlsam auf der Panflöte spielte und dafür tosenden Applaus erntete.

Leonie Strobel verzauberte als Solistin mit der Panflöte. | Bild: Christiane Keutner

Publikum geht schwungvoll mit

Eines der Lieblingsstücke von Dirigentin Anja Baier ist „Adele -21“ von der gleichnamigen Sängerin mit der „einzigartigen Stimme“. Das wurde auch bravourös instrumental vermittelt. Für weitere Abwechslung sorgte der Marsch „Egerländer Sterne“, bei dem das Publikum schwungvoll mitklatschte.

Auch auf der Trompete ist auf Maurice Parent Verlass. | Bild: Christiane Keutner

Gefühlvolle Soli

„Gänsehautmomente“ konstatierte Maurice Parent. Die bekamen die Besucher auch beim Musikverein Ahausen. Besonders bei den Soli. Gefühlvoll rührte Alexander Jauch mit seinem Tenorhorn mit „The Green Hill“ und butterweichen Tönen an die Seele und bewies seine unglaubliche Fingerfertigkeit im zweiten Teil, so dass ihn auch die ihn optimal unterstützenden Musikerkollegen mit Beifall bedachten.

Die Ehrungen nahmen Rainer Gutemann (links) und Maurice Parent vor. Weiter von links Klaus Ehinger (für 40 Jahre), Anja Philipp (20), Helmut Wieser (30) und Werner Rist (34). | Bild: Christiane Keutner

Ein harmonisches Zusammenspiel

Die Harmonie des Ahausener Klangkörpers wurde im furiosen Auftakt „African Inspirations“ genauso hörbar wie im Medley der „Carribbean Pirates“ und besonders in „Neue Welt„, das von den Entdeckungen neuer Länder handelte, wie Moderatorin Diana Sterk einführte. Dirigent Martin Schmid verstand es bei all diesen Stücken großartig, auch die feinsten Nuancen herauszuarbeiten.

Fünf der acht Klarinettistinnen des Musikvereins Ahausen, von links: Tanja Fink, Diana Sterk, Sophie Hafen, Stefanie Sträßle und Cornelia Päster. | Bild: Christiane Keutner

Das traf schließlich auch auf Solist Maurice Parent selbst zu. „Nothing‘s gonna change my love for you“ versicherte er den Zuhörern im Saal glaubwürdig mit seiner Trompete, auf der er ebenfalls Führungsqualitäten bewies. „Erste Sahne“, bescheinigte nach dem Konzert Zuhörerin Anita Rößler den Auftritten der Musiker. Ihre Freundschaft besiegelten die beiden Musikvereine am Ende des Abends mit einem letzten gemeinsam gespielten Titel. Und mit der Ahausener Zugabe eines Abba-Liedes hätten es die Zuhörer nicht besser ausdrücken können: „Thank you for the music!“