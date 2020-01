von Christiane Keutner

Diskussionsbedarf gab es im Ortschaftsrat wegen eines Antrags auf eine Baugenehmigung der Bodenseekelterei Widemann, die zwei Trockentrester-Silos auf ihrem Areal errichten möchte. Die Silos bedürfen keiner Genehmigung, über eine Befreiung bezüglich der Höhe musste der Ortschaftsrat jedoch beraten.

Bebauungsplan in drei Bereiche gegliedert

Ortsvorsteher Jakob Krimmel stellte den Antrag vor: Das Baufenster im Bebauungsplan „Im Sinn III“ weist drei verschiedene Bereiche auf. Sie liegen auf 445 Metern, 443 Metern und 439 Metern über dem Meeresspiegel. Im Bereich von 439 Metern sollen die zusätzlichen Silos platziert werden. Für die Behälter wurde eine Befreiung beantragt, denn sie würden die festgesetzte Höhe um 14,85 Meter überschreiten und mit mehr als fünf Metern über das höchste Gebäude ragen. „Da braucht man nicht drum herum reden, das ist viel“, sagte Krimmel.

Vom Mostobst bleibt Trester. Der soll künftig in Silos gelagert und nach Bedarf abgefahren werden. | Bild: Christiane Keutner

Die Silos sollen dem Unternehmen Widemann einen Puffer beim Transport des bei der Kelterung anfallenden Tresters garantieren. Die Größe der Silos richte sich nach den berechneten Kapazitäten, hieß es von der Bodenseekelterei. Man könne dann die Lastwagen so eintakten, dass es keine Leerfahrten gibt.

Krimmel sagte, dass die Silos optisch nicht auffallend seien und man deswegen einer Befreiung zustimmen könne. Mitglieder des Technischen Ausschusses hatten die Kelterei besucht. Das Ergebnis: Man könne dem Unternehmen Widemann ein Stück entgegenkommen. Man müsse nicht auf der Maximalhöhe von 439 Metern über dem Meeresspiegel beharren, sondern könne sich am höchsten Gebäude orientieren, einer Halle, die bis 448 Meter über den Meeresspiegel ragt. Der Trockentrester soll aus wirtschaftlichen Gründen in der Höhe gelagert werden, hieß es vonseiten der Kelterei.

„Von hinten sieht man sie nicht, von vorne weniger. Wir reden immer von Höhen. Das ist der größte Gewerbebetrieb in Ahausen. Ich würde zustimmen, sich in der Mitte zu treffen.“ Christian Wegis, Freie Wähler

Karl Hafen (LBU) sagte, dass die wirtschaftliche Seite für ihn nachvollziehbar, doch die bisherige Halle bereits prägend sei. Wenn die Silos diese überragen, falle das ins Gewicht. Christian Wegis (FW) war der Meinung, die Silos würden innerhalb des Gesamtgebildes verschwinden: „Von hinten sieht man sie nicht, von vorne weniger. Wir reden immer von Höhen. Das ist der größte Gewerbebetrieb in Ahausen. Ich würde zustimmen, sich in der Mitte zu treffen.“ Krimmel verwies darauf, dass die Kelterei mit dem Bau der Silos einen bisher üblichen Betrieb an Sonntagen vermeiden wolle.

Ortsvorsteher Jakob Krimmel trug im Ortschaftsrat den Bauantrag der Bodenseekelterei Widemann vor. | Bild: Christiane Keutner

Bauantrag für Silos mit einer Gegenstimme genehmigt

Mit einer Gegenstimme wurde dem Vorschlag von Bürgermeister Martin Rupp und Ortsvorsteher Jakob Krimmel zugestimmt, den Bau der Silos bis auf 448 Meter über dem Meeresspiegel zu genehmigen und damit eine Höhenüberschreitung von maximal neun Metern zuzulassen. Der Empfehlung des Ortschaftsrates schloss sich der Ausschuss für Bauen und Umwelt in seiner darauffolgenden Sitzung an.