von Christiane Keutner

Manuel war schon in Indien, in Deutschland, in Amerika und weltweit unterwegs – und doch ist er in Bärenhausen geblieben. Denn zum Jubiläum – 25 Jahre Ferienspielstadt – gab es wieder ein Motto: Bärenhausen reist um die Welt. Deshalb sind die 16 Bastelprojekte auch nach unterschiedlichen Ländern ausgerichtet. An jedem Zelt prangt ein Schild mit Kurzinfos über das jeweilige Land oder den Kontinent, sodass die 60 jungen Einwohner neben all dem Spaß noch nebenbei etwas lernen können.

Zwischendurch etwas Bewegung: Übers Radio wurde zum Macarena-Tanz aufgerufen. Bilder: Christiane Keutner | Bild: Christiane Keutner

Auch die Eltern wissen Bärenhausen zu schätzen

Das Vergnügen steht aber im Vordergrund bei dem lang und heiß ersehnten Event, das auch Eltern sehr zu schätzen wissen. Zwei Kinder haben Vanessa und Mathias Brutsch in Bärenhausen. Wie Sie selbst es finden? „Leicht nass“, meint der Papa und lacht. Deshalb trinkt das Ehepaar erst einmal einen Kaffee im Elterngarten. Der ist wegen des wechselhaften, regnerisch-schwülen Wetters am ersten der drei Tage nicht so gut besucht, bedauert Orgateam-Leiterin Tamara Jauch etwas. Ansonsten laufe alles rund und es gebe mehr Plätze in den Projekten als Teilnehmer, sodass das Wetter keine so große Rolle spielt.

„Das ist toll für die Kinder. Und für uns.“ Vanessa Brutsch

Vanessa und Mathias Brutsch profitieren doppelt von Bärenhausen. | Bild: Christiane Keutner

Die Brutschs sind ganz angetan von der Ferienspielstadt. „Das ist toll für die Kinder“, sagt sie. „Und für uns“ meint er im Hinblick auf zwei zufriedene Kinder. Sie seien rundum beschäftigt, die Freunde seien dabei und die Projekte sehr abwechslungsreich. „Das ist super organisiert von den Betreuern, alles ist sehr liebevoll gestaltet, und wir finden es toll, dass es Leute gibt, die das ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen.“

Den als Bürgermeister? Fabian (links) und Felix haben bereits gewählt. | Bild: Christiane Keutner

Wo der Bürgermeister-Kandidat Doughnuts verteilt

Zu einer richtigen Stadt gehört natürlich auch ein Bürgermeister. Der Trend zu weniger Kandidaturen macht sich auch in Bärenhausen bemerkbar: nur fünf hatten sich beworben. Für den zehnjährigen Paul ist 2020 die letzte Chance, Bürgermeister zu werden, deswegen kandidierte er dieses Jahr. „Ich habe Doughnuts verteilt“, erklärt er. Dennoch glaubt er, dass er „maximal Stellvertreter“ wird und Mona, die Bürgermeisterin von 2018, auch diesmal wieder vorne liegen wird.

Die am Boden liegende Jacke der Reporterin wollten die Müllmänner auf Zeit, Noah (links) und Conner, auch gleich entsorgen. | Bild: Christiane Keutner

Spaß hat man in Bärenhausen auch ohne Funktion

Sei‘s drum. Spaß hat man in Bärenhausen auch ohne Funktion. Es werden Mandala-Steine bezahlt, Traumfänger und Regenmacher gebastelt, viele haben Spaß beim Kerzenziehen, beim Batiken von T-Shirts, sie lassen sich im Schönheitssalon verwöhnen, fertigen Türschilder aus Ton, meißeln Objekte aus Ytong-Steinen und spielen im Radio die Hits rauf und runter. Bis Donnerstag dauert der Spaß, Erwachsene sind zu Führung, Kaffee und Kuchen herzlich eingeladen.

Ein Herz meißelt Mona aus Ytong. Das will sie Mama oder Papa schenken. Gabriele Manescalco hat sie angeleitet. | Bild: Christiane Keutner

Die Kleinsten im Bärengarten werden von Hanna Stockfisch (im Hintergrund) und Sabine Gonser betreut. Hier vergnügten sich Lena, Clara, Till und Mara. | Bild: Christiane Keutner

Mit ruhiger Hand und absoluter Präzision malt Lara Felix ein Wolftattoo aus Henna. | Bild: Christiane Keutner

Die „Bankdirektoren“ Yann Rinckenburger (links) und Detlef Thalmann. | Bild: Christiane Keutner