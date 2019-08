Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit und das Bermatinger Weinfest findet auf dem Markgräflichen Festplatz unterhalb des Leopoldsbergs statt. Schon seit Tagen sind die vielen freiwilligen Helfer der verschiedenen Vereine fleißig am Werk. So stehen bereits die Lauben des Sportvereins, der Freiwilligen Feuerwehr, des Tennisclubs, der Bärenzunft und des Musikvereins. Auch die Bühne ist schon aufgebaut.

„Man kann sicher sagen: Die Bärenkrallen sind gewetzt“

Robert Müller, Zunftmeister der Bärenzunft, kümmert sich um die Ausstattung der Bärenhöhle. „Unsere Vorbereitungen laufen bestens, wir haben alles zusammen, was wir brauchen. Zuletzt fehlte es an Windlichtern, aber in der Zunft gibt es immer jemanden wie unsere Heidi Hoffmann, die gerne hilft und sich darum kümmert.“ Ebenso freue es ihn, dass in diesem Jahr viele neue Helfer aus der Zunft gewonnen werden konnten. „Man kann sicher sagen: Die Bärenkrallen sind gewetzt.“

Helfer, auf die immer Verlass ist

Harald Hilpert, Vorsitzender des Weinfest-Organisationskomitees, schaut auf dem Heimweg kurz auf dem Festplatz vorbei. „Noch geht es eher ruhig zu, das ändert sich aber ab Donnerstagabend ganz sicher, denn dann müssen die Lauben auch von innen so weit wie möglich fertig eingerichtet sein.“ Einer, auf den immer Verlass ist, ist Walter Obser mit seinem Gabelstapler, ohne den so manche Palette unbewegt bliebe. Karl Volz sorgt beim Tennisclub dafür, dass das Wasser auch richtig angeschlossen ist. „Morgen verkabele ich dann noch die Bühne und dann ist ja schon bald Freitag, die Zeit vergeht schnell.“

Armin Frick vom Sportverein Bermatingen packt mit an, damit am Freitag alles sicher steht. | Bild: Jan Manuel Heß

Harald Hilpert gibt Organisationsvorsitz ab

Für Hilpert ist es das 17. Weinfest, das er organisiert und wohl auch das letzte, wie er gegenüber dem SÜDKURIER berichtet. „Ich habe am Montag die Vorstände der Vereine informiert, dass ich aufhören werde und ein neuer Vorsitzender gefunden werden muss.“ Als Gründe nennt er zum einen gesundheitliche Probleme. Zum anderen möchte er, dass neue, kreative Köpfe zum Zug kommen können: „Man darf sich an so einem Posten nicht eisern festhalten“, sagt er. Er selbst ist in der 48-jährigen Geschichte des Weinfests – nach Werner Fessler und Berthold Stehle – der dritte Leiter des Organisationskomitees. „Es hat immer sehr großen Spaß gemacht und das Fest hat eine tolle Entwicklung genommen.“ Zwar seien heute nicht mehr alle Vereine beteiligt, aber das tue der Popularität des Fests keinen Abbruch.

Harald Hilpert hat 17 Jahre lang das Weinfest mitorganisiert, jetzt hört er als Leiter des Organisationskomitees auf und wünscht sich, dass sich bald ein Nachfolger findet, damit das Weinfest auch im kommenden Jahr wieder ein besonderes Ereignis für alle beteiligten Vereine und Besucher wird. | Bild: Jan Manuel Heß

Partyband spielt am Freitagabend

Ein wichtiger Bestandteil ist das Musikprogramm. An den drei Festtagen gibt es reichlich Blas- und Partymusik auf der Bühne am Festplatz und im historischen Weinkeller. Zum Auftakt spielt am Freitagabend ab 19 Uhr die Partyband „First Class“ auf der Hauptbühne.

Sonntag steht im Zeichen der Blasmusik

Am Samstag werden nach dem feierlichen Einzug der Weinprinzessin Pia Dreher dann ab 20 Uhr „Die Aichers“ im Weinkeller für Stimmung sorgen. Parallel spielt die Gruppe „Seefeuer“ auf der Hauptbühne. Der Sonntag steht ab 11 Uhr ganz im Zeichen der Blasmusik. Es treten auf die Musikvereine aus Illmensee und Nenzingen.

Der Einzug der Weinprinzessin – hier im vergangenen Jahr Stephanie Megerle – ist immer ein feierlicher Höhepunkt beim Weinfest. Bis es so weit ist, sind viele Helfer mit den Vorbereitungen beschäftigt. | Bild: Jan Manuel Heß

Wanderung zur Einstimmung

Zur Einstimmung auf das Weinfestprogramm am Abend findet am Samstag eine gut zweistündige Wanderung durch die Reben am Leopoldsberg statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Zunftstube der Bärenzunft. Die kostenfreie Wanderung führt zu mehreren Stellen, von denen aus die Teilnehmer besondere Aussichten genießen können. Meinrad Dilger wird außerdem Wissenswertes über den Weinanbau erzählen.