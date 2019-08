Unterwegs stutzen die Leute. Manche kommen, stellen Fragen. Wenn der Bermatinger Seehaufen unterwegs ist, weckt er Interesse. Die altertümlichen Gewänder, die bunten Fahnen machen neugierig. Offensichtlich bereiten sie aber auch Vergnügen – jedenfalls denjenigen, die hin und wieder in Bauerntrachten oder Landsknechtskleidung schlüpfen.

Wobei das Vergnügen und die Geselligkeit für die Seehaufen-Mitglieder immer nur ein Aspekt sind. Ein anderer ist das bewusste Erinnern an freiheitliche Traditionen und an das Ringen um Eigenständigkeit. Auch davon sprechen sie, wenn sie auf den Sinn ihres Treibens angesprochen werden. Oftmals von Menschen, die hier „nur“ ein weiteres Mittelalterspektakel sehen, wo tatsächlich viel mehr zu entdecken wäre.

Sie sind weitergewandert und weitergezogen. Letzteres durchaus im wörtlichen Sinne. Denn wenn der Bermatinger Seehaufen seinen Standort wechselt, dann gehen Zelte, Geschirr, Schemel, Tische und Bänke sowie der Proviant mit.

Gut verstaut im Wagen, in mehreren Wagen, die gezogen werden müssen. Bergan ging es öfter auf dem jüngsten Abschnitt, den der Seehaufen nun zurückgelegt hat. Dies auf den Spuren seiner historischen Vorbilder, den sich im Jahre 1525 auch im Bodenseeraum zu Gewalthaufen zusammenschließend Bauern, denen es eher um Machtdemonstration gegangen ist als um umstürzlerische Gewalt.

„Am Ende wollten sie ja nur ihr gutes Recht erlangen“, erklärt Colja Hummel, einer der Organisatoren des Seehaufen-Zugs – der den Seehaufen von Salem nach Owingen führte.

Nach dem Aufbruch im vergangenen Jahr, als man sich an geschichtlicher Stelle, dem Bermatinger Kehlhof versammelte, um von dort aus nach Salem, zum dortigen Kloster, dem einstigen „Versorgungsstützpunkt“ zu ziehen, lagerte der Seehaufen in diesem Jahr außerhalb des Klostergeländes.

Jenen Ort, von wo uns schreibende Mönche die aktuelle Berichterstattung übers Geschehen vor 494 Jahren überliefert haben, nutzte man lediglich als – wenn auch sehr eindrucksvolle – Kulisse bei der diesjährigen Fortsetzung der Seehaufen-Züge.

Über Maurach und die Überlinger Strandpromenade verlief die Strecke, durch Dörfer, entlang von Feldern, durch Wälder – vorbei an Menschen, die zunächst verwundert schauten.

Mussten ihnen die mittelalterlich Gewandeten doch wie aus einem anderen Jahrhundert, zumindest wie die Protagonisten eines Historienfilms vorkommen. Mancher suchte das Gespräch. Zum Beispiel der norddeutsche Tourist an der Owinger Kirche, der mit dem Gedanken spielt, sich in der Gegend niederzulassen.

Er interessierte sich insbesondere fürs Schuhwerk. „Die ganze Strecke?“, fragt er ungläubig nach, „und das auf Ledersohlen?“ Einige Seehaufen-Mitglieder haben ihre Riemenschuhe zusätzlich mit Gummisohlen verstärkt, damit sie auf morastigen Pfaden weniger schnell durchweichen.

Besonders beeindruckt zeigt er sich von den Stiefeln eines der den Zug begleitenden Landsknechte. „Die sehen ja aus wie fürs Motorrad“, staunt der Tourist. Tatsächlich sind sie historischen Vorbildern auf einem Altarbild nachempfunden, erläutert ihr Träger.

Nein, zu einem Festival oder Mittelalterspektakel sei man nicht unterwegs, betont Engelbert Schmitz gegenüber einer Frau, die eigens angehalten und ausgestiegen ist, als den Seehaufen bei seiner Vesperpause erblickte. „Wir machen das nicht bloß fürs Auge.“

Bunt gehe es zwar zu, vor allem wenn der Haufen sein Trosslager aufschlägt – und Fahnen und Gewänder scheinbar wetteifern, welches Tuch den grellsten Eindruck hinterlässt. Doch vor allem anderen, auch vor der erkennbaren Lust am Inszenieren einer fernen Vergangenheit, geht es doch um die Sache. Um die Idee der Gerechtigkeit. Um den Versuch der Bauern, allzu große Lasten abzuschütteln, die ihnen aufgebürdet worden waren, erläutert Colja Hummel.

„Die Bauern, das waren ja keine Umstürzler, die meisten wollten nur ihre verbrieften Rechte behalten.“ Und vielleicht auch ein paar neue Rechte dazu gewinnen in einer Gesellschaft, die sich gerade im Umbruch befand. Harald Brey, der neue Hauptmann des Seehaufens verweist auf die Traditionen. „Unsere Demokratie wurzelt zum Teil auch in den Freiheitsbestrebungen der südwestdeutschen Bauern. Daran wollen wir erinnern“, so Brey.

Um ihre Freiheiten zu bewahren, etwa das Recht, sich in ihren dörflichen Gemeinschaften selber zu verwalten, rotteten sich die Bauern zusammen, bildeten Haufen. Etliche Tausend Köpfe zählend, rückten sie vor die Tore der Städte, nötigten deren Bürger, den Bauern-Anführern zu huldigen, sie zu unterstützen.

Der Bauernkrieg im Linzgau

Warum erhoben sich die Bauern?

Hauptauslöser der Bauernerhebungen im beginnenden 16. Jahrhundert war der soziale Wandel in den sich ausprägenden Territorialstaaten, in denen die bäuerliche Selbstverwaltung beschnitten, Abgaben oftmals erhöht und das Nutzen von Wäldern, Wasser und Weiden angetastet wurden. Nicht zuletzt wollten die Grundherren ausgleichen, was sie ans aufstrebende Bürgertum verloren hatten.

Was forderten die Bauern?

Gefordert wurde später die Aufhebung der unterdessen vielfach wiederbelebten Leibeigenschaft und dass Wasser, Weide, Jagd und Fischfang freigegeben werden. Auch wollten die Gemeinden ihre Pfarrer selber wählen können. Somit strebten die Bauern eine gleichberechtigte Stellung im Staat an.

Wie war die Lage?

Im Südwesten konnten sie sich in ihren Dörfern weitgehend selber verwalten. Freilich galt das für die wohlhabenden Bauern. Einer bäuerlichen „Oberschicht“ ging es wirtschaftlich keineswegs schlecht. Überdies waren sie durch die Landsknechtstaktik wehrhaft geworden. Das förderte ihr Selbstbewusstsein gegenüber ihren Herren.

Worauf beriefen sich die Bauern?

Wie schon bei vorangegangenen Erhebungen in Frankreich und England berief man sich auf die in der Bibel überlieferte Gleichheit der Menschen.

Wie entwickelte sich der Bauernkrieg?

Nach einer ersten Aufstandsphase im Südschwarzwald 1524 erheben sich Ostern 1525 die Bauern im Allgäu, Baltringen und schließlich der Seehaufen am Nordufer des Bodensees. Hier war Eitelhans Ziegelmüller Anführer, ein Obertreuringer, der sein Hauptquartier anfänglich in Ailingen, dann in Bermatingen aufschlug. Er verpflichtete die dortigen Salemer Untertanen zum Schwur. Der aus Bauern vom gesamten nördlichen Bodenseeufer bis weit ins Hinterland hinein bestehende Seehaufen vereinigte sich mit anderen Haufen. Bermatingen, Meersburg, ebenso Markdorf wurden Sammelplätze, Kloster Salem „Versorgungsstützpunkt“ des Seehaufens, schreibt Elmar Kuhn, der frühere Kreisarchivar in einem Aufsatz über Ziegelmüller. Wobei ein Klosterchronist anerkennen musste, dass unter Ziegelmüller nicht geplündert wurde. Das Kloster erlitt keine Verluste, abgesehen von Wein und Brot für die Verpflegung der Bauern und ihrer Söldner.

War der Seehaufen auf Gewalt aus?

Nicht außer Acht gelassen werden darf, dass der Seehaufen wiederholt für eine friedliche Regelung streitiger Punkte geworben hat. Und am Ende ist es Ziegelmüller und seinen Mitstreitern auch gelungen, durch den Weingartener Vertrag eine gewalttätige Auseinandersetzung zu verhindern. Während andernorts die Aufständischen unbarmherzig niedergehauen wurden. Luther wandte sich gegen „die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ und rief zur gewaltsamen Niederschlagung auf. Was dann unter Georg Truchsess von Waldburg auch geschah, wovon die Seehaufenbauern jedoch verschont blieben.