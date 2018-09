Bermatingen vor 9 Stunden

Das traditionelle Bermatinger Weinfest ist beliebt wie eh und je

Das traditionelle und in der Region beliebte Bermatinger Weinfest startete am Freitag bei Regen. Davon haben sich die Festbesucher aber überhaupt nicht beeindrucken Lassen. Bodenseeweinprinzessin Stephanie Megerle hat das Fest offiziell am Samstag eröffnet.