von Christiane Keutner

Der Andrang beim Neubürgerempfang der Gemeinde im Rathaus war so groß, dass Flur und Treppe noch genutzt werden mussten: Dort und im Bürgersaal staunten die annähernd 40 Neubürger über die vielfältigen Angebote in der rund 4000 Einwohner großen Gemeinde.

Wilma, Raphael, Kilian und Tobias Rambausek (von links). | Bild: Christiane Keutner

Bürgermeister Martin Rupp brachte sie den Besuchern in Wort und Bild näher, anschließend stellten sich die Vereine, Kirchen und Institutionen, wie beispielsweise die Dorfhelferinnenstation, vor. Hauptamtsleiterin Maria Wagner und Sarah Berenbold, unter anderem für den Bereich Tourismus zuständig, sowie Auszubildende Sarah Röck sorgten für ein weiteres Wohlfühlambiente und reichten Brezeln und Getränke.

Viele nutzen die Gelegenheit, bei einem Glas Bermatinger mit den Einheimischen oder anderen Zugezogenen ins Gespräch zu kommen.

Hartmut Wenger aus Hammer-Garbsen: "Die Nähe zum See und zu den Bergen, die Infrastruktur des Orts und die vielen Möglichkeiten an Aktivitäten schätzen wir sehr. Ich spiele Trompete und schaue, ob ich das hier weiterführen kann." | Bild: Christiane Keutner

Zu den Neubürgern gehört Familie Rambausek. Seit Dezember 2018 wohnt das Ehepaar mit den zwei Kindern Raphael und Kilian in Bermatingen. Die Lage der Gemeinde hat es ihnen angetan: "Das ist die perfekte Distanz zum See: Nicht so weit, nicht so nah, nicht überlaufen.

Zudem ist das ein netter Ort mit super Infrastruktur, mit Schule, Kindergarten, Bahn und Geschäften – und trotzdem idyllisch", sagt Tobias Rambausek. Auch die Nähe zu Markdorf und dem Gehrenberg, zu Friedrichshafen und Salem schätzt er. Über die Kinder finde man schnell Kontakt, meinte Wilma Rambausek. Ihr aller Interesse zielt in absehbarer Zeit in Richtung Sport- und Turnverein.

Dagmar Scheib aus Nordhessen: "Ich wohne schön ruhig mit Alpenblick bei gutem Wetter. Ich habe Interesse an der Seniorengymnastik und gehe vielleicht mal zum Spielenachmittag ins Mesnerhaus." | Bild: Christiane Keutner

Sehr gut angenommen und integriert fühlen sich Gjon und Sohn Leonardo Lesbutckij. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Leben hier", sagt der Vater. Sein sehnlichster Wunsch ist ein Eigenheim – unbedingt in der Gemeinde, denn auch die zwei Söhne wollen hier nicht mehr weg. Noch schöner wäre es, wenn sie auch für den Cousin Sebastian, dessen Frau und drei Kinder eine Wohnung finden würden.

Sie interessieren sich für Kinder-Schwimmkurse: Constanze Stabroth mit Anna im Gespräch mit Alexander Bernhardt von der DLRG. | Bild: Christiane Keutner

Als Doris Noth durch den Ort gefahren war, spürte sie schon energetisch, dass sie sich hier wohlfühlen wird. "Ich bin meiner Seele gefolgt und wollte einen Neubeginn", sagt die aus Hessen stammende Frau.

Die Nähe zum Wasser musste sein, doch die Bodenseeregion stach Spreewald, Ost- und Nordsee aus, zumal es auch näher lag; das ausgependelte Ergebnis gab ihr Recht. Glück oder Schicksal? Innerhalb von drei Stunden hatte sie einen Job, eine Wohnung und eine Ferienwohnung für den Übergang gefunden.

Viele Möglichkeiten für Aktivitäten

Dagmar und Hartmut Wenger zogen in die Nähe ihrer Tochter, "um den Enkel heranwachsen zu sehen". Auch sie schätzen die Infrastruktur und die vielfältigen Möglichkeiten für Aktivitäten.

Für Dagmar Scheib waren Tochter und Enkelinnen der Grund für den Umzug. Sie ist an der Seniorengymnastik interessiert "und vielleicht gehe ich mal zum Spielenachmittag ins Mesnerhaus".