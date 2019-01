Geradezu Teuflisch gut und gleichzeitig gemütlich geht es in der Kellerbar des Kulturkessels im Bermatinger Dorfgemeinschaftshaus zu, wenn zwischen den Jahren Livemusik angesagt ist. Diesmal sind "D's Devils" am Start, deren Motto lautet „Let the good times rock“. Feinste Rock-Klassiker aus den 70ern, 80ern und 90ern sorgen für eine rockig-entspannte Revival-Stimmung im Keller des Kessels.

Livemusik animiert zum Tanzen

Im Repertoire sind Songs von ZZ Top, Melissa Etheridge, Rolling Stones oder Marius Müller Westernhagen, aber auch sanfte Balladen von Prince, U2 oder Bruce Springsteen, bei denen die wenigsten Besucher stillhalten können. Aber vor allem sind es in der Mehrheit die weiblichen Besucher, die sich auf den betanzbaren drei bis vier Quadratmetern tummeln. Die Enge stellt nicht wirklich ein Problem dar, wer steht, rückt einfach etwas mehr zusammen und macht Platz für die Tanzenden.

Kerniger und kraftvoller Gesang

Sängerin Diana Nieder – das Herz der Formation – überzeugt mit kernigem wie kraftvollen Gesang. Unterstützt wird sie von Gitarrist Andreas Graf, Bassist Klaus Dannecker sowie Friedhelm Vogel am Keyboard. Schlagzeuger Sebastian Stabroth legt zudem das eine und andere fulminante Solo hin. Die fünf Musiker bieten ehrliche Livemusik, die rau, pur und vor allem hautnah herüberkommt.

Besucher singen mit

Hans-Peter Kunemann aus Bermatingen ist sichtlich guter Stimmung: "Ich habe mich den ganzen Tag schon auf diesen Abend gefreut, ordentliche Rockmusik und ein gutes Bier, herrlich." Unterdessen dreht Sängerin Diana mit "Summer of 69" richtig auf, der Refrain wird eifrig und laut mitgesungen. Weiter geht es mit Robert Palmers "Addictet to love" und mit Westernhagens "Sexy", das Diana speziell allen Frauen widmet.

Lob aus dem Publikum

"Toll, das der Kulturkessel solche Abende macht, es gibt ja sonst keine Kneipen in der ganzen Gegend, in denen kleine Bands auftreten können", ist beispielsweise Peter Kanz aus Markdorf voll des Lobes. Es ist dieses ganz besondere Gemenge aus Rock-Klassikern, die fast schon als intim zu bezeichnende Enge in der Kellerbar – denn die Besucher teilen sich eigentlich die Fläche mit der Band – und die gute Stimmung der Besucher, die diesen Abend schlicht und einfach zu einem schönen Erlebnis machen.