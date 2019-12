Bermatingen vor 3 Stunden

Christkindlesmarkt beliebter Treffpunkt zum Jahresausklang

Der Christkindlesmarkt in Bermatingen ist die letzte große Veranstaltung des Jahres. Entsprechend kamen wieder viele Menschen zusammen, um sich beim gemütlichen Plausch auf die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel einzustimmen. Vereine und Gruppen boten an ihren Ständen allerlei Leckereien an, der Erlös ging an Kinder und Jugendliche.