Treffpunkt Molke und Dorfpolitik: Das waren die Themen des Frühlingsausflugs der CDU Bermatingen, heißt es in einer Mitteilung des CDU-Ortsverbands. Zunächst führte der Weg allerdings in die Kapelle St. Jakobus in Ahausen, wo Mesnerin Roswitha Sailer Geschichte und Innenraum der 1000 Jahre alten Kirche mit ihren teils gut erhaltenen gotischen Fresken erläuterte.

Diskussion über Dorfpolitik

Danach stand das Gespräch in der Molke auf dem Programm. Die Milchsammelstelle war früher das traditionelle Kommunikationszentrum im Dorf. Mit der Kaffeebar in der alten Molke lässt die Fahrschule Martin Kuon diese Tradition wieder aufleben.

Nach der Kandidatenvorstellung nahm die Diskussion über die Verkehrssituation Bermatingens breiten Raum ein. Die Kandidaten und Landwirt Erhard Jauch waren sich einig, dass bei der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Bermatingens zwei Kreisverkehre bei zwei Einmündungen in die L 205 unerlässlich seien, nämlich bei der Einmündung der Weiher-/Ahauserstraße sowie Buchberg-/Rötenbachstraße; ebenso eine optische Gestaltung des Fahrbahnbelags bei Rathaus/Rosenapotheke/Gasthof Adler, um dem Durchgangsverkehr die Platzsituation zu veranschaulichen.

Bei der Vorstellung der Kandidaten seien unterschiedliche Schwerpunkte deutlich geworden, heißt es. Tierärztin Angelika Bernhardt-Welte werde sich bei einer Wahl als Ortschafts- beziehungsweise Gemeinderätin den Themen des Natur- und Umweltschutzes widmen, für Designer Mirco Hastenfeld ist der Ausbau des digitalen Netzes wichtig, die Personalreferentin Susanne Gutemann setzt sich für nachhaltige Entscheidungen und frühzeitige Bürgerinformation ein.

Diese Schwerpunkte setzen die Kandidaten

Für Elektromeister Martin Volz sind gute Rahmenbedingungen für Handwerk und Unternehmen wichtig, Ortschaftsrat Claudio Förster macht sich für ein schnelles Internet stark, Gemeinderat Karl Homburger möchte weiterhin in Verbundenheit mit der Natur kreativ an der Gemeindeentwicklung mitwirken und für Carola Uhl gelte es, die Lebensqualität aller Generationen durch eine zukunftsfähige Infrastruktur zu verbessern.