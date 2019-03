von Christiane Keutner

Die Schlagzeile im SÜDKURIER haben die Conférencieusen Daniela Heigle und Linda Schappeler schon vorgegeben: "Bürgerball Ahausen 2019: Dick und Doof zu Gast in Ahausen – der Saal tobt!!" und die Seite der Pressevertreterin überreicht.

Zu Boden gegangen, aber nicht K.O. waren die durchtrainierten Boxerinnen der Turngruppe von Karin Poisel. | Bild: Christiane Keutner

Besser hätte man es nicht fomulieren können. Sie und die vielen Akteure haben mit Lokalkolorit und anderen spaßigen Einlagen zu einem tollen Abend beigetragen, der mit Geschenken für die Ehrengäste begann. Darunter ein meterlanger Getränkegutschein für Bürgermeister Martin Rupp zur Einweihung eines erhofften Gemeinschaftshauses, der klasse Stimmung verbreitenden "Band ohne Namen" ein Integrationsgeschenk – Schnaps halb aus Bermatingen und Ahausen –, und den Helfern je eine Rose. Das größte Geschenk aber machten sie dem Publikum: Sich selbst! Mit ihm gingen sie im Wortsinn durch dick und dünn.

Die Jugendgarde Bermatingen begeisterte traditionell und unkonventionell. | Bild: Christiane Keutner

Schwung und gute Laune verbreiteten die Tänzer: Die Bermatinger Zunftgarde traditionell in Rot-Weiß, aber zum untypischen Sound "I can´t get no satisfaction", später in bunten Glitzerkostümen. Das "Einzige, was Ahausen nicht bieten kann", so Linda Schappeler, sie erhielt für Rhythmusgefühl und Akrobatik tosenden Applaus. Ebenso Karin Poisels Turnverein-Gruppe, die stets mit ausgefallener Szenerie und Kostümen überrascht: Diesmal boxten sich die Akteurinnen rhythmisch durch den Ring.

In-Form-Amt war bestens in Form: Michael Poisel kommentierte das Dorfgeschehen. | Bild: Christiane Keutner

Der Dorf-In-Form-Amt Michael Poisel war in Bestform. Er bewertete das Dorfgeschehen wie die Schließung von Sparkasse und Hecht, Wasserschaden im Rathaus und kam wegen der Sitzung des Ortschaftsrats in der Zunftstube zum Schluss: "Der passt gut zum Narrenverein, als fünfte Gruppe juckt er im rot-gelb-grün-blauen Häs beim Moschtobst mit." Dass Bermatingen ohne Ahausen nicht klarkommt, stellte sich im Telefonat mit Nachbarkollege Fone Müller heraus. Poisels guter Humor spiegelte sich am eigenen Leib: Nach durchzechter Nacht beim großen Freundschaftstreffen hatte er doch tatsächlich seiner Karin einen Tag zu früh Geburtstagsblumen überreicht!

Verständnisprobleme aus Generationsgründen haben Moni Haas (links) und Petra Geißelhardt wegen der Reparatur einer Schreibmaschine. Ob da Word drauf sei und wo denn der Akku? | Bild: Christiane Keutner

Die Zeit spielte auch im Sketch von Moni Haas und Petra Geißelhardt eine Rolle: "Ist da Word drauf und wo ist der Akku?" fragte der "20-Jährige", den "50-Jährigen", der seine Schreibmaschine zur Reparatur brachte. Sie glänzten noch mit einem weiteren Auftritt.

Pfiffige Moschtobst-Jugend, hier Anna Rölle und Leon Schmid. | Bild: Christiane Keutner

Dass sich die Zeiten wandeln, bewies auch die Moschtobst-Jugend: Statt vom Blatt abzulesen, scrollten die "GNAS"-Geschädigten (Ganz Normaler Alltags-Stress) Kai und Leon Schmid, Fabian Poisel, Anna Rölle und Jan Burgenmeister den Text auf ihren Handys und nahmen manchen auf die Schippe: Ihre Mütter gehen immer zusammen wellnessen? "Dann war meine woanders. Die kommt immer ganz verknittert zurück und fällt komatös ins Bett." Der Schlachtruf von Moschtobst sei "Allzeit breit".

Auf archäologische Funde ist Pfarrer Ulrich Hund bei den Ausgrabungen fürs neue Wohngebiet gestoßen. | Bild: Christiane Keutner

Ausgezeichnet aufgezeichnet hat Pfarrer Ulrich Hund die Ergebnisse seiner archäologischen Spurensuche: Mostflaschen als Grabbeigaben in Ahausen – "und die Speere waren immer gen Bermatingen ausgerichtet!" Im Gewerbegebiet war er auf das Kriegsvolk der Subaru gestoßen: "Mit ganz vielen Sailern wurden die Streitwagen gezogen."

Dick (Linda Schappeler) und Doof (Daniele Heigle) ließen den "Archäologen" Pfarrer Ulrich Hund hochleben. | Bild: Christiane Keutner

Auf dem Skandal-Dorfplatz tratschten Marlies Moser und Beate Wieser herrlich über die Faulheit der Musiker, die Bühne abzubauen, "dabei wär' das am Schmutzige noch mal e Station für se". Sie beklagten die Absenzen der Kommunalplitiker, "als ob sie einen Zweikomponentenkleber am Arsch hätten" und mutmaßten, dass die Gemeinde den "Adler" bald selbst betreibe. Auf Wolke Sieben glaubten Engel Ralf Veeser und Andreas Tressel hinter dem Widemannschen Rauch eine Papstwahl in Ahausen und bewunderten die gigantische Vogeltränke im Gewerbepark Zeidler.

Beate Wieser (links) und Marlies Moser tratschten mit und zum größten Vergnügen der Besucher. Sogar Details haben sie aufgeschnappt und witzig verpackt. | Bild: Christiane Keutner

Ausgelassene Partys mit viel Witz und Evergreens feierten die Ahauser Housewife-Background-Singers: Sie besangen Tupperware und Kosmetik-Meetings, schwangen Jemako-Putzlumpen, honorierten ungeahnte Leistungen des Thermomix und bezauberten mit einem reizenden Dessous-Abend. Die Belohnung: Viel Gelächter und tobender Applaus, den auch das Ahauser Männerballett, diesmal als Bergler mit Seilsprüngen, erhielt.

Wie sagten die Moderatorinnen? "Ein Bunter Abend ohne Euch alle wäre wie Bermatingen ohne Ahausen." Tätää!