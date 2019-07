Ein flächendeckender Breitbandausbau auf dem Land ist eine zentrale Zukunftsaufgabe. Schnelle Internetzugänge sind ein entscheidender Standortfaktor für Unternehmen und Bevölkerung. Insbesondere kleine Gemeinden und Ortsteile wie Bermatingen und Ahausen sind oftmals nicht ausreichend an das schnelle Internet angeschlossen. Für Bürgermeister Martin Rupp ein klares Marktversagen der großen Netzbetreiber.

Beteiligung am Zweckverband Breitband

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung äußerte er sich entsprechend: „Diese Unternehmen sehen schlicht keinen wirtschaftlichen Anreiz, sich außerhalb der Ballungszentren zu engagieren.“ Vor diesem Hintergrund hatte der Gemeinderat im Juli vergangenen Jahres beschlossen, sich an der Gründung und dem Betrieb des Zweckverbandes Breitband zu beteiligen.

Nachdem mit allen beteiligten Gemeinden und betroffenen Behörden (Finanzamt, Regierungspräsidium) eine Verbandssatzung erarbeitet und abgestimmt worden war, kam diese nun zur Abstimmung im Gemeinderat. Einstimmig votierten alle Räte für den Satzungsbeschluss und für eine Freigabe der erforderlichen Haushaltsmittel. Die Verbandsumlage sieht für die Gemeinde 1,5 Euro pro Einwohner vor. Das macht bei etwa 4000 Einwohnern rund 6000 Euro pro Jahr aus.

Der Zweckverband Breitband Bodensee (ZVBB) soll erforderliche Kompetenzen bündeln und marktrelevante Vorteile ausschöpfen. Dazu Bürgermeister Martin Rupp: „Auf diese Weise können wir Strukturen schaffen, die wir als einzelne Gemeinde wegen fehlender Finanzmittel, aber auch mangels Sachkompetenz nie realisieren könnten.“ So sehe man es jetzt als Chance, durch den Zweckverband als Mitbewerber bei der Internetversorgung auftreten zu können. Zusammen mit Gemeinden Eriskirch, Heiligenberg, Langenargen, Markdorf, Neukirch, Oberteuringen, Owingen, Salem, Meckenbeuren, Heiligenberg und Sipplingen möchte man den gemeindlichen Ausbau der FTTB-Netze (“Fibre to the Building“, Fiberglaskabel zu den Gebäuden) so nachhaltig und aktiv voranbringen.

Kämmerer Ivo Willamowski wies in der Gemeinderatssitzung noch mal ausdrücklich darauf hin, dass die bereits bestehende Mitgliedschaft der Gemeinde bei Komm.Pakt.Net. durch die Gründung des ZVBB nicht in Frage gestellt werde. „Die Aufgaben werden sich nicht überschneiden, sondern ergänzen“, so Willamowski.