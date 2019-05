von Christiane Keutner markdorf.redaktion@sk.de

Jakob Krimmel, LBU: „Wichtigste Aufgabe, das Dorfleben zu fördern“

„Der Ortschaftsrat hat den Auftrag, sich um die wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft zu kümmern. Die Ortschaft Ahausen hat als Teilort der Gemeinde Bermatingen eine eigene Identität, Ahausen hat eine gesunde, lebendige Dorfgemeinschaft. Der Ortschaftsrat kann Motor dieser ‚Dorfseele‘ und gleichzeitig Bindeglied zur Gemeinde sein.“

Entwicklung ohne Verlust des Dorfcharakters

Wichtigste Aufgabe sei es, das Dorfleben zu fördern. Dazu gehöre eine gute, selbstständige Infrastruktur für Jung und Alt sowie eine weitere maßvolle Entwicklung, ohne den Verlust des Dorfcharakters. Ein Ort, in dem man nicht nur wohnen und schlafen, sondern auch leben könne. „Konkret heißt das, Dinge des täglichen Lebens zu erhalten, wie beispielsweise Einkaufsmöglichkeiten und Kinderbetreuung, oder Dinge zu schaffen, wie eine gute öffentliche Verkehrsanbindung an die umliegenden Gemeinden sowie attraktive Orte der Begegnung.“

Erweiterung des Kindergartens stärkt Einrichtung vor Ort

Gut sei es gewesen, dass sich der Ortschaftsrat für die Erweiterung des Kindergartens in Ahausen entscheiden konnte. Das sichere und stärke die Einrichtung vor Ort und sei ein wichtiger Baustein für die hier lebenden Familien. „Ich freue mich auch, dass wir mit dem Baugebiet Hinterm Dorf III nun endlich wieder Bauplätze für unsere Bürger anbieten können. Hier wird sich das Dorf weiterentwickeln, ohne seinen Charme zu verlieren“, ist sich Krimmel sicher.

Probleme mit Breitband und Mobilfunk noch ungelöst

Nicht zufrieden ist er, dass bei der Versorgung mit Breitband und Mobilfunk noch keine Lösung gefunden werden konnte. Außerdem sei der Zustand des dorfprägenden Mühlbachs eine Katastrophe. Verhandlungen mit den Behörden und halbherzige Maßnahmen vor Ort hätten das Austrocknen des Bachs nicht verhindern können. „Bei beiden Themen werden wir weiter um gute Lösungen kämpfen.“

Karl Hafen, FW: „Belange von Ahausen würdig vertreten“

„Die Erweiterung des Kindergartens in Ahausen in der Vergangenheit war mir persönlich und dem Ortschaftsrat ein sehr wichtiges Anliegen.“ Der Ortschaftsrat sei die richtige Institution, auch künftig die Belange der Gemeinde Ahausen würdig zu vertreten: „Ich finde, es hat für den Ort selbst Vorteile, wenn es einen Ortschaftsrat gibt, deshalb begrüße ich diese Einrichtung. So wird der Teilort, der auch von der Größe her ganz ordentlich ist, ernster genommen und besser im Gemeinderat und in der Verwaltung gehört.“

Teilort wird ernster genommen und besser gehört

Wichtig sei es, insbesondere Baurechtssachen vorzubesprechen, wie beim Neubaugebiet, damit das Ganze ortsverträglich realisiert werde. „Da sind wir ja auf einem guten Weg.“ Grundsätzlich unbefriedigend seien die Befreiungen vor dem Hintergrund, dass man sich im Vorhinein sehr viel Gedanken gemacht habe, was ortsverträglich sei, und dass die 30 neuen Häuser ins Dorf eingebunden werden und keine neue Siedlung entstehe.

Angelika Bernhardt-Welte, CDU: „Haben andere Probleme und Vorstellungen als Bermatingen„

sieht die nahe Zukunft durch die zu Ende gehende Legislaturperiode bereits vorgegeben. Für sie als Mutter von kleinen Kindern sei die Kindergartenerweiterung sehr wichtig. Ein weiteres Anliegen ist ihr der noch fehlende Flächenausgleich, die Biopunkte, für das Neubaugebiet. „Bei diesen Themen möchte ich mich besonders gerne einbringen, egal, ob ich gewählt werde oder nicht. Auch ohne Amt habe ich mich schon engagiert.“

Soziales Miteinander im Ort wichtig

Als mehrfache Mutter ist Angelika Bernhardt-Welte das soziale Miteinander wichtig. Auch das neue große Thema Sportstätten interessiert sie, ebenso die Umgestaltung des Feuerwehrhauses in ein Vereinsheim für die Musiker, falls es ein gemeinsames Feuerwehrhaus mit Bermatingen gibt. Ein Einzug in den Ortschaftsrat liege wegen ihres Umfelds noch mehr am Herzen als ein Sitz im Gemeinderat. „Der Ortschaftsrat ist wichtig, weil wir zum großen Teil in Ahausen andere Probleme und Vorstellungen haben als die Bermatinger, wie zum Beispiel die Ortsumgehung. Das sollte Ahausen zum Ausdruck bringen und vertreten.“

Wolfgang Zeidler, FDP: „Nicht nur debattieren, sondern auch konstruktive Ergebnisse“

„Wir haben zwei Ortsteile und Ahausen hat von der Größe her den Bedarf für einen Ortschaftsrat. Hier könnten ortsspezifische Themen, später in Abstimmung mit dem Gemeinderat, konkret behandelt werden. Wichtig sind ihm eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Ortschafts- und Gemeinderäten. „Unterschiedliche Fraktionen und Meinungen sind schön, aber es sollte nicht nur debattiert werden, sondern es sollte auch zu konstruktiven Ergebnissen kommen.“ Er wolle das Thema Ortsumfahrung von Salem bis Markdorf aufnehmen.

Zweckverband zum Breitbandausbau bringt nur Verzögerungen

Vom Zweckverband der 17 Gemeinden zum Zwecke des Breitbandausbaus hält er wenig. „Das sind nur verzögernde Maßnahmen, das kann man durchaus schneller in Eigenregie machen.“ Fatal findet er den Kauf des „Adler“ ohne den Plan einer neuen Nutzung. „Da muss sofort ein Konzept her, und sei es in Form einer Genossenschaft, wie in Mittelstenweiler.“

Altes Rathaus als Gastronomie mit Biergarten

Auch für Ahausen kann er sich nach der Aufgabe des „Hecht“ im alten Rathaus eine neue Gastronomie mit Biergarten vorstellen vor einem kleinen, mit dem Mühlbach angestauten See. Die Ortsverwaltung könnte in das neu zu nutzende alte Feuerwehrhaus umziehen. Dort sollte auch der Musikverein mehr Platz finden und ein Jugendraum eingerichtet werden. Er plädiert außerdem für einen Halbstundentakt bei Bahn und bessere Busanbindungen zwischen den beiden Ortsteilen. Für den Bahnhof selbst wünscht er sich eine Toilette; jetzt würden sich die Männer an den Bäumen erleichtern. „Das ist eine sinnvollere Investition als die beiden halben Bolzplätze.“

Wunsch nach Hallenbad mit Saunalandschaft

Ideen hat er auch für ein Bad: „Wir sollten nach Thermalwasser bohren und eine Planung für ein Hallenbad mit Saunalandschaft machen. Wenn man das attraktiv gestaltet, rentiert sich das auch wirtschaftlich.“ Den Bedarf höre er ständig heraus.

Erhalt einer Arztpraxis wünschenswert

Dass das doch noch junge Gewerbegebiet in Ahausen ohne Glasfaseranschluss ist, ist ihm unverständlich. Gut sei, dass die Gemeinde der Bodenseekelterei Widemann die Möglichkeit zur Erweiterung gegeben habe. Wünschenswert sei auch der Erhalt einer Arztpraxis, allerdings mit ebenerdigem Zugang oder Aufzug. Sonst sei vieles eingeschlafen; er wünsche sich mehr Konstruktives von den Räten und kritisiert: „Vorträge werden subjektiv vorgetragen, Legislative und Exekutive sind ein bissle vermischt.“

